Drei Unfälle fordern vier Schwerverletzte in Essen

Essen. Drei Unfälle an einem Tag endeten für vier Opfer im Krankenhaus. Drei der Schwerverletzten waren Kinder, die auf dem Rad oder im Auto saßen.

Bei drei Verkehrsunfällen sind am Dienstag in Essen vier Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war das erste Unfallopfer ein zwölfjähriger Junge, der mit seinem Rad gegen 7.30 Uhr auf dem Gehweg der Backwinkelstraße in Altenessen fuhr. Als er die Straßenseite wechseln wollte, übersah er den Opel Astra eines 55-jährigen Esseners. Nach dem Zusammenprall war der Junge zwar ansprechbar, wurde aber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Um 12.45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Lkw die Ruhrallee aus Richtung Innenstadt kommend. An der Kreuzung Ruhrallee/Töpferstraße geriet der Lkw vom linken Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen, auf dem sich ein 19-jähriger Motorradfahrer befand. Es kam zur Kollision. Der Biker stürzte schwer. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr umgeleitet werden.

Knapp zwei Stunden später kam es zu einem Unfall in Borbeck, als eine 59-jährige Frau von der Frintroper Straße nach links in den Rabenhorst abbiegen wollte. Dabei übersah sie vermutlich den BMW eines 18-Jährigen, der mit insgesamt vier Personen besetzt war und die Frintroper Straße in Richtung Oberhausen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Jungen (5/7) verletzt. Sie mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei Essen.

