Drei Unbekannte überfallen Mann in der Essener Innenstadt

Essen. Drei Unbekannte haben einen Mann aus Essen am Handelshof in der Innenstadt geschlagen und wollten sein Geld stehlen. Sie flüchteten ohne Beute.

Drei Unbekannte haben am Dienstag, 6. Oktober, versucht, einen Mann in der Essener Innenstadt auszurauben. Die Täter sprachen den 56-Jährigen gegen 22.35 Uhr am Handelshof an. Sie forderten ihn auf, ihnen sein Geld zu geben, schlugen und traten ihn. Der Mann fiel zu Boden. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute, wie die Polizei mitteilt.

Essen: Drei Täter überfallen Mann am Handelshof

Die Flüchtigen sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Einer von ihnen soll eine dunkle Maske, eine schwarze Bomberjacke, eine Jeans und weiße Turnschuhe getragen haben.

Ein anderer trug ebenfalls eine dunkle Maske, eine graue Sweatshirt-Jacke und dunkle Schuhe. Der Dritte war mit einem grau-weißen Oberteil und dunklen Schuhen bekleidet. Alle Täter sprachen laut Polizei gebrochenes Deutsch. Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.