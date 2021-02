Drei neue Baustellen bremsen ab Montag den Verkehr in Essen

Am Montag starten auf drei Straßen neue Baustellen in Essen.

Essen. Auf drei größeren Straßen im Essener Stadtgebiet werden am Montag neue Baustellen eingerichtet. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

Auf drei viel befahrenen Straßen kommt es ab Montag (1. März) zu Verkehrseinschränkungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist auf der Schützenbahn in Höhe der Ausfahrt Am Porscheplatz in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Spur gesperrt. Grund sind Umbauarbeiten an der Rathaus-Galerie. Die Sperrungen sind voraussichtlich bis Ende April notwendig.

Auch auf der Altendorfer Straße im Stadtteil Schönebeck ist ab heute in beide Richtungen jeweils die rechte Fahrspur dicht. Bis Juni verlegen die Stadtwerke Essen zwischen der Bocholder Straße und dem Fliegenbuschweg neue Versorgungsleitungen.

Stadtwerke Essen arbeiten auch auf der Gelsenkirchener Straße

Die Stadtwerke sind auch auf der Gelsenkirchener Straße in Katernberg zugange. Deshalb wird von Montag an bis voraussichtlich September zwischen dem Middeldorper Weg und dem Faßbinderweg eine der beiden Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt.

Mehr Nachrichten aus Essen finden Sie hier

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!