Drei Gremien haben das Thema auf der Tagesordnung

Drei Gremien befassen sich in der kommenden Woche mit der Stellungnahme der Stadt zum Bolzplatz.

Am 21. Januar steht das Papier auf der Tagesordnung des Ausschusses für die Sport- und Bäderbetriebe, am 23. Januar setzt sich die Bezirksvertretung III mit der Vorlage und am 4. Februar behandelt der Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grün und Gruga das Thema.

Mit einer Protestaktion, an der sich rund 250 Sportler beteiligten, hatte der Fußballverein am Wochenende seine Forderung unterstrichen.