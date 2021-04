Fotofahndung Drei Frauen greifen Verkäuferin an - Polizei Essen fahndet

Essen. Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach drei Frauen. Sie griffen eine Verkäuferin an - wegen einer Corona-Maske.

Nach einem tätlichen Angriff auf eine Verkäuferin in einem Geschäft der Essener City fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach drei Frauen.

Wer diese Frauen erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, kam es am 14. Dezember gegen 15.40 Uhr in einem Laden auf der Limbecker Straße zu der Körperverletzung. Da eine der drei Frauen beim Betreten des Geschäfts keinen erforderlichen Mund-Nasenschutz trug, wurde sie von der Verkäuferin (28) aufgefordert, diesen aufzusetzen. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Kurze Zeit später wurde die Verkäuferin von den drei gesuchten Unbekannten auch körperlich attackiert, unter anderem schlug eine der Frauen mit einem Kleiderbügel auf die 28-Jährige ein. Als Kunden zu Hilfe eilten, flohen die Frauen in Richtung Schwarze Horn.

Wer die Frauen auf dem Foto erkennt oder weiß, wo sie sich aufhalten könnten, sollte sich bei der Polizei melden unter der Rufnummer 0201/829-0.