Trickbetrüger legten eine Seniorin in Essen-Schönebeck herein.

Essen. Drei Unbekannte legten eine 92-Jährige in Schönebeck herein. Die Männer gaben vor, die Dachrinne reinigen zu wollen. Am Ende war Schmuck futsch.

Drei falsche Handwerker erbeuten Schmuck von Essenerin (92)

Drei falsche Handwerker haben bei einer 92 Jahre alten Seniorin in Essen-Schönebeck Schmuck erbeutet. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Trickbetrüger-Trio.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, klingelten die Kriminellen am Dienstag gegen 12.10 Uhr an der Haustür der älteren Dame. Sie stellten sich als eine Handwerkerfirma vor und boten der Frau an, die Dachrinne für einen Lohn von 15 Euro reinigen zu wollen. Die 92-Jährige stimmte zu und führte die mutmaßlichen Betrüger in den hinteren Garten.

Die Seniorin ertappte einen der Männer in ihrem Schlafzimmer

Kurz danach klingelten die Unbekannten erneut, da sie nun auf dem Dach an der Kaminverkleidung einen Defekt entdeckt hätten und sie den Dachboden betreten müssten. Die Seniorin ertappte allerdings einen der Männer im Schlafzimmer, der sich mit Lügen rausredete, warum er sich dort aufhielt. Noch einige Zeit hielten sich die unbekannten Männer im Haus und im Garten ihres Opfers auf und versuchten ihm mit diversen vorgegaukelten Gesprächen Geld zu entlocken.

Nachdem das Trio plötzlich das Haus verlassen hatte, stellte die Bewohnerin den Verlust ihres Schmucks fest.

Zwei der Männer waren zwischen 25 und 30 Jahre alt, sie hatten eine dünne Statur und dunkle Haare. Beide trugen blaue Arbeitskleidung und sprachen akzentfreies Deutsch. Der Dritte ist zwischen 50 und 60 Jahre alt. Hinweise zu dem Trio im Bereich Auf der Burg / Scheinstraße / Kalkstraße bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0.