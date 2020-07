Drei Bus-Fahrgäste der Ruhrbahn bei Bremsmanöver verletzt

Essen. Weil ein Auto vor ihm abbremste, musste ein Busfahrer ebenfalls in die Eisen steigen. Mindestens drei Fahrgäste wurden in Essen-Borbeck verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, musste der Fahrer des Linienbusses am Samstag gegen 12.10 Uhr an der Einmündung Rabenhorst/Schloßstraße wegen eines plötzlich vor ihm bremsenden Wagens ebenfalls in die Eisen steigen. Ein Zusammenstoß wurde so verhindert. Mindestens drei Fahrgäste stürzten jedoch. Eine Polizeisprecherin wollte nicht ausschließen, dass es noch mehr Verletzte gab. Möglicherweise haben sie sich nur noch nicht gemeldet.

Der Fahrer des kleineren weißen Autos entfernte sich von der Unfallstelle, vielleicht auch deshalb, weil er von dem Unfall nichts mitbekommen hatte. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

