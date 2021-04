Drei Brände in Essener Häusern: Kripo prüft Zusammenhänge

Essen. In zwei Wohnhäusern in Borbeck hat es drei Feuer gegeben. Mutmaßlich wurden die Brände gelegt - vielleicht von ein und dem selben Täter.

Nach drei Feuern in Wohnhäusern des Essener Stadtteils Borbeck ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und prüft mögliche Zusammenhänge.

Wie die Behörde am berichtete, meldeten Anrufer gegen 3.45 Uhr in der Nacht zum Donnerstag eine Rauchentwicklung in einem 36-Parteien-Haus am Germaniaplatz. Die Feuerwehr löschte einen brennenden Müllhaufen im Treppenhaus.

Eine halbe Stunde später schwelten Zeitungen ebenfalls in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Donnerstraße. Polizisten löschten den Brand mit Mineralwasser.

In der Vergangenheit hatte es mindestens einmal schon in dem Haus am Germaniaplatz gebrannt, so die Polizei.

Das zuständige Kommissariat für Brandsachen beim KK 11 bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter der Rufnummer 0201/829-0.