Essen Heikle Lage am Sonntagabend: Drei Einsätze auf einmal, für ein Feuer in Kettwig musste deshalb extra ein Auto aus Altenessen kommen.

Bei drei Feueralarmen, die am Sonntagabend fast gleichzeitig eingingen, ist die Essener Feuerwehr an den Rand ihrer technischen Kapazitäten gekommen. Nahezu alle Löschfahrzeuge waren im Einsatz. Die Brände waren unspektakulär, eine der drei Meldungen entpuppte sich als Fehlalarm, und ernsthaft Verletzte gab es auch nicht. Trotzdem: „Insgesamt waren fast alle Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren zeitgleich im Einsatz“, bilanzierte Feuerwehr-Sprecher Christian Schmücker am Sonntagabend. „Dies verdeutlicht zum einen, wie wichtig die Anzahl der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr ist, und zum anderen, dass die Freiwilligen Feuerwehren in Essen eine verlässliche Säule in der Gefahrenabwehr darstellt.“

18.21: Fehlalarm aus Frohnhausen

Das war im Einzelnen passiert: Sonntagabend, 18.21 Uhr, Feueralarm in einem Haus an der Mülheimer Straße in Frohnhausen. Alarmiert werden Kräfte der Wachen in Mitte, Borbeck und Rüttenscheid; auch die Freiwillige Feuerwehr Borbeck wird eingeschaltet. Vor Ort entpuppt sich der Bericht, dass angeblich Rauch aus einer Wohnung komme, offenbar als Falschinformation.

Um 18.24 Uhr rufen wieder Bürger die 112 an: Mehrere Zeugen melden, dass auch an der Benno-Strauß-Straße in Frohnhausen Rauch aus einer Wohnung kommt, und angeblich ist noch jemand in den Räumen. Das Thema „Menschenrettung“ erfordert einen höheren menschlichen und technischen Einsatz der Feuerwehr, mit entsprechend vielen Fahrzeugen und Einsatzkräften ziehen Autos und Feuerwehrmänner aus den Wachen Mitte, Hafen, Kray und Rüttenscheid zum Schauplatz. Vor Ort hatte es tatsächlich gebrannt; Öl auf dem Herd hatte Flammen geschlagen, aber die Anwohner hatten das Feuer schon löschen können. Verletzt ist niemand, es gibt nur den Verdacht auf Rauchgasvergiftung.

Zum Brand in Kettwig mussten extra Autos aus Altenessen kommen

Neun Minuten später: Wieder der Notruf, diesmal aus Kettwig. Ein Rauchmelder in einem Haus an der Emil-Kemper-Straße hatte Alarm geschlagen. Die Feuerwehr schickt Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Wachen Mitte, Altenessen, Kray, Steele und Rüttenscheid nach Kettwig – wegen der hohen Einsatzdichte müssen tatsächlich Kräfte aus Altenessen bemüht werden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Kettwig wird hinzugezogen, sie ist natürlich als erstes vor Ort Brandursache: Ein vergessener Topf auf dem Herd. Der Löschaufwand ist auch hier gering.

So viele Autos hat die Essener Berufsfeuerwehr

Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Christian Schmücker verfügt die Essener Berufsfeuerwehr über elf Löschfahrzeuge und sechs Feuerwehrautos mit Drehleiter. Bei einem einfachen Brand rücken immer drei Löschfahrzeuge und ein Leiterwagen aus. Ist Menschenleben in Gefahr, werden immer sechs Löschfahrzeuge geschickt und zwei Leiterwagen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen