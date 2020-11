Essen-Überruhr. Drogenhandel und Zerstörungswut am Bahnhof sind Thema in Überruhr-Holthausen. Den Vorwurf dreckiger Klos lässt die Schulleiterin nicht gelten.

Um Vandalismus, Drogenhandel, fehlende Treffs für Kinder und Jugendliche in Überruhr-Holthausen drehten sich die Diskussionen zuletzt. Als dann zu den Missständen plötzlich die Situation auf den Schultoiletten zählen sollte, fiel Esther Liers aus allen Wolken. Sie leitet die Gemeinschaftsgrundschule Überruhr und wehrt sich gegen diese Verallgemeinerung. Andere Probleme sind ihr durchaus bekannt.

Die Stadt hat längst Sozialarbeiter in das Viertel rund um Schaffelhofer Weg/Eskenshof geschickt, die sich in Rücksprache mit der Polizei einen Überblick über die Situation im Viertel machen. Einen entsprechenden Antrag auf einen Sozialarbeiter vor Ort hatten die Bezirksvertreter gestellt. Zuletzt kamen auch bei den Politikern vermehrt Klagen über die Zerstörungswut rund um den Bahnhof in Überruhr-Holthausen, Drogenhandel unter Jugendlichen und fehlenden Ansprechpartnern wie Räumen für Mädchen und Jungen.

Schulleiterin irritiert nach der pauschalen Kritik

Um die Situation auf Schultoiletten ging es in einem Gespräch an der Überruhrer Gemeinschaftsgrundschule zwischen Schulleiterin Esther Liers und CDU-Ratsherr Thomas Ziegler. Foto: Foto / sag

Dann kam das Gespräch in einer Bürgersprechstunde der Christdemokraten auch auf Situation bei den Toiletten an Überruhrer Schulen. Ratsherr Thomas Ziegler machte die Kritik öffentlich, irritierte damit Esther Liers und das Lehrerkollegium. Bei einem Treffen mit dem Ortspolitiker machte die Schulleiterin ihrem Unmut Luft: „Mit uns hat niemand gesprochen oder sich die Situation überhaupt selbst angeschaut.“

Dabei teilten sie sich mit der nicht weit entfernten Realschule die Hausmeister: „Sie achten nicht nur auf die Seife, sondern ebenso auf die Sauberkeit“, sagt Esther Liers, verschweigt nicht, dass die Verallgemeinerung („Schulen in Überruhr“ sie durchaus wütend gemacht habe. Immerhin setzte sich auch das ganze Kollegium ein, Putzfrauen seien täglich vor Ort. Bisher habe es keinen Anlass für Klagen gegeben.

300 Jungen und Mädchen besuchen Gemeinschaftsgrundschule in Essen-Überruhr

Dass es Missstände andernorts gebe, das wisse sie durchaus: „Umso wichtiger ist es doch, das Thema differenziert zu betrachten.“ Alles andere werfe doch ein schlechtes Bild auf die Überruhrer Gemeinschaftsgrundschule – und das zu unrecht, sagt sie, auch besorgt um den Ruf ihrer Schule, die rund 300 Mädchen und Jungen besuchen.

„In der Bürgersprechstunde sind etwa 15 Jugendliche auf uns zugekommen, die Kritik stand erst einmal im Raum“, beschreibt Ziegler. Den Ärger der Schulleiterin wolle er nicht in Abrede stellen, doch wüsste auch die Politik, dass der Plan zur Sanierung der Schultoiletten in der Stadt längst nicht abgearbeitet sei. Daher hätten sie den Hinweis aufgenommen, letztendlich werde Sauberkeit eben auch sehr subjektiv wahrgenommen.

Nicht durch Langeweile oder falsche Verführung in Kriminalität abgleiten

Über den Waschbecken hängen die Tipps fürs richtige Händewaschen, CDU-Ratsherr Thomas Ziegler befolgte diese gleich bei seinem Besuch an der Grundschule in Essen-Überruhr. Foto: Foto / sag

Thomas Ziegler selbst hatte dann Gelegenheit, sich von der Sauberkeit an der Grundschule zu überzeugen, bevor nicht nur der Ton versöhnlicher, sondern die Ideen von Politiker und Schulleiterin konkret wie konstruktiv wurden. So plane die CDU einen runden Tisch im Stadtteil, an dem Politiker, Anwohner, Jugendliche, Vertreter der Bürgerschaft und Spielplatzpaten zusammenkommen.

Bei dem neuen Format sollen Sport- und Freizeitangebote sowie pädagogische Betreuung und Begleitung diskutiert und mögliche Lösungen gefunden werden. Es soll um die Zukunft der Jugendlichen, der Kinder und des Stadtteils gehen: „Kinder und Jugendliche sollen nicht durch Langeweile oder falsche Verführung in Kriminalität abgleiten “, formuliert Thomas Ziegler und hat Esther Liers rasch für das Vorhaben gewonnen.

Allein etwa 200 Kinder besuchen an der Gemeinschaftsgrundschule den Ganztag. Da könnten durchaus Weichen gestellt, Kinder aufgefangen werden, denn sie möchten den Mädchen und Jungen gern etwas mit auf den Weg geben, erklärt die Schulleiterin, die die unterschiedlichen Sozialgefüge im Stadtteil kenne. Und dieser liege ihr am Herzen – „meine Kinder hier auch.“