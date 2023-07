Dreck & Müll: Bald machen die Essener die Ruhr wieder chic

Essen. Kippen, Kronkorken und Glasscherben sind ein Ärgernis an der Ruhr. Beim dritten „Ruhr-Clean-Up“ wird dem Müll in Essen wieder der Kampf angesagt.

Die Ruhr im Süden von Essen kann samt Baldeneysee ein Idyll sein. Umso ärgerlicher ist es, wenn die Naherholung in Wassernähe durch Dreck und Müll gestört wird. Kippen, Kronkorken und Glasscherben, die von Trinkgelagen zeugen, sind da nur eine kleine Auswahl der Störfaktoren. All diesen kleinen und großen Ekligkeiten geht es an den Kragen, wenn im September der mittlerweile dritte „Ruhr-Clean-Up“ stattfindet. Dann werden die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zwischen den Stadtteilen Horst und im Osten und Kettwig im Westen wieder mit Zangen und Müllsäcken bewaffnet am Ruhrufer unterwegs sein.

Beim vergangenen „Ruhr-Clean-Up“ im Jahr 2022 befreiten rund 800 Essenerinnen und Essener die zahlreichen Uferabschnitte von Unrat – trotz Regenmassen die vom Himmel fielen und Gewitterwarnung. Als das Wetter immer schlechter wurde, verlängerten die Organisatoren die Aktion kurzerhand um ein Wochenende. Wie zuletzt handelt es sich dabei um die Ehrenamt Agentur Essen. Diese kann beim „Ruhr-Clean-Up“ aus ihrer Erfahrung beim in Essen längst etablierten „Sauberzauber“ schöpfen – der seine Premiere im Jahr 2006 feierte.

Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) holen Müllsäcke ab

Die Ehrenamt Agentur Essen weist daraufhin, dass für den diesjährigen „Ruhr-Clean-Up“ ab sofort Anmeldungen möglich sind (Details siehe unten). „Gesammelt wird in definierten Bereichen in Kupferdreh, Werden, Fischlaken, Heisingen, Bredeney, Überruhr, Steele, Kettwig, Horst, Byfang und Burgaltendorf“, kündigt die Ehrenamt Agentur an. Ob alleine oder in der Gruppe – Uhrzeit und Sammelort innerhalb der jeweiligen Gebiete bestimmten die Ehrenamtlichen eigenständig und frei, heißt es.

Ruhr-Clean-Up 2022: Hier ein Bild von der Brehminsel in Essen-Werden. Foto: Vladimir Wegener FUNKE / Foto Services

Alleine stemmt die Ehrenamt Agentur Essen das Großreinemachen nicht, wie es in der Ankündigung heißt: Die Jugendberufshilfe Essen sei Logistikpartner, lagere mehrere Paletten Material für die Engagierten und liefert diese an die jeweiligen Ausgabestellen. „Holzzangen und Müllsäcke können dann ab Ende August kostenfrei bei den kooperierenden Vereinen entlang der Ruhr abgeholt werden“, so die Ehrenamt Agentur.

Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) übernehmen die Abfalllogistik, holen also die gesammelten Müllberge ab, was „zeitnah“ geschen soll. Das Prozedere dabei: Die Helferinnen und Helfer können den gesammelten Unrat in Müllsäcke packen und diese verschlossen an die vorhandenen Mülleimer entlang der Ruhrufer stellen, wo die Säcke nach Abschluss der Aktion im Laufe einer Woche abgeholt werden sollen.

„Ruhr-Clean-Up“ findet nicht nur in Essen statt

Der „Ruhr-Clean-Up“ findet übrigens nicht nur in Essen statt. Die Ehrenamt Agentur erklärt: „Die Essener Aktion ist Teil einer ruhrweiten Initiative. Von der Ruhr-Quelle in Winterberg bis zur Duisburger Mündung in den Rhein organisieren sich am 9. September ehrenamtliche Gruppen, die am Ufer, im und auf dem Wasser Müll und Unrat zur ordnungsgemäßen Entsorgung sammeln. Um eine breite Beteiligung zu ermöglichen, wird in Essen an drei Tagen das Sammeln ermöglicht.

>>> INFO: Anmeldungen ab sofort möglich

Die Stadt Essen, die Ehrenamt Agentur Essen e. V. und die Initiatoren des Ruhr-Clean-Ups laden in der Zeit vom 8. bis 10. September 2023 zur großen Aufräumaktion.

Wer sich am Großreinemachen beteiligen will, kann sich ab sofort online für die dritte Auflage des Ruhr-Clean-Ups anmelden. Die Adresse: www.ehrenamtessen.de

Weitere Informationen gibt es hier: www.ruhrcleanup.org/de

