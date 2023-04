Auto in der Ruhr: In Essen-Kettwig ist eine 71 Jahre alte Heiligenhauserin mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache in die Ruhr gefahren. Unser Bild zeigt Feuerwehrkräfte, darunter auch Taucher, an der Unglücksstelle.

Blaulicht Drama in Kettwig: Frau (71) stürzt mit Corsa in die Ruhr

Essen. Drama an der Ruhr bei Kettwig: Eine 71 Jahre alte Frau ist am Sonntag mit ihrem Opel Corsa in die Ruhr gestürzt.

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag (16. April) in der Ruhr bei Kettwig ab. Eine 71 Jahre alte Frau aus Heiligenhaus war mit ihrem Opel Corsa in den eiskalten Fluss gestürzt. „Die Fahrerin konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Wagen befreien“, berichtet Polizeisprecherin Sonja Kochem.

Glück im Unglück hatte die Fahrerin des Opel Corsa: Sie habe sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr an das Ufer retten können. Foto: Justin Brosch

Der Unfall habe sich gegen 15.39 Uhr ereignet, Augenzeugen alarmierten den Feuerwehr-Notruf. Ort des Geschehens ist der Promenadenweg in Kettwig unter der Brücke. Dort befindet sich ein schmaler Streifen mit Pkw-Stellplätzen.

Rettungssanitäter der Feuerwehr versorgen die unterkühlte Fahrerin (71)

Um kurz nach 17 Uhr ist der Abschleppdienst des ADAC dabei, das havarierte Fahrzeug aus der Ruhr zu bergen. Foto: Justin Brosch

Offenbar habe die Heiligenhauserin beim Versuch auszuparken mehrere Fahrzeuge beschädigt, heißt es. Danach sei sie mit ihrem weißen Opel Corsa vorwärts in die Ruhr gefahren.

Die Frau, die sich anscheinend selbst aus dem Wagen befreien und ans Ufer retten konnte, wurde zunächst von Rettungssanitätern behandelt. Offenbar war sie stark unterkühlt.

Ihr Wagen ist in den Fluten der Ruhr nicht komplett untergegangen. Augenzeugen berichten, dass der Opel etwa fünf Meter vom Ufer noch mit dem Dach aus dem Wasser ragte.

Die Feuerwehr Essen setzte ein Boot und Taucher ein.

Der Abschleppdienst des ADAC war gegen 17 Uhr damit beschäftigt, das havarierte Fahrzeug aus der Ruhr zu ziehen.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen