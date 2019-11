Dorfwiese in Essen-Schönebeck bekommt eine große Rotbuche

Essen-Schönebeck. Die van-Eupen-Stiftung spendiert einen weiteren Baum für die Schönebecker Dorfwiese. Ausscheidender CDU-Ratsherr hatte sie sich gewünscht.

Da hätte gepasst: die Baumpflanzung auf der Dorfwiese in Schönebeck mit dem Klima-Streiktag „Friday for future“ zu verbinden. Doch das wäre nicht ehrlich gewesen. Denn tatsächlich hatte die Spende einer Rotbuche eher etwas mit dem Ausscheiden des langjährigen CDU-Ratsherrn Klaus Diekmann zu tun. Der 75-Jährige gibt die Kandidatur in jüngere Hände und hatte deshalb noch einmal einen Wunsch geäußert: eine Dorflinde an der Schönebecker Straße. Birgit Braun und ihr Vater Ulrich fanden diese Idee gut und unterstützten sie mit Hilfe ihrer van-Eupen-Stiftung.