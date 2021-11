Doppeltes Bockbier von Stauder: Hommage an Zollverein

Essen. Die Essener Brauerei Stauder bringt ab Freitag ein helles und ein dunkles Bockbier heraus. Es versteht sich als Hommage an Zollverein.

Als Hommage an das berühmte Doppelbock-Fördergerüst der Zeche Zollverein hat die Essener Brauerei Stauder ein doppeltes Bockbier gebraut. Es ist ab Freitag, 12. November, erhältlich.

„Das helle Bockbier ist kraftvoll im Geschmack, angenehm herb und würzig“, heißt es in einer Mitteilung von Zollverein und Stauder. „Das dunkle Bockbier bringt eine schokoladige Note und feine Röstaromen mit. Beide haben einen Alkoholgehalt von 7,0 Prozent und werden in 0,75-Liter-Flaschen abgefüllt.“

Beide Bockbiere von Stauder haben 7 Prozent Alkohol

Beide Flaschen sind in einer Geschenkbox plus Glas mit Doppelbock-Logo zum Preis von 25 Euro erhältlich. Der Verkauf startet am 12. November 2021 im Besucherzentrum Ruhr in der Kohlenwäsche auf Zollverein, im Hotel Friends auf Zollverein (Martin-Kremmer-Straße 1), im Shop auf dem Stauder-Brauereihof (Stauderstraße 88) sowie im Onlineshop auf www.stauder.de.

Für jede verkaufte Doppelbock-Box spendet Stauder 2,50 Euro an den gemeinnützigen Verein „Freunde Zollverein“, der damit die Quartiersarbeit der Stiftung Zollverein unterstützt.

Stauder will an historische Gemeinsamkeiten erinnern

Mit den beiden Bockbieren will Stauder an die geschichtlichen Gemeinsamkeiten von Zollverein und Stauder erinnern – 1867, als auf Zollverein fast 1000 Menschen arbeiteten, pachtete der junge Bierbrauergeselle Theodor Stauder, der gerade aus Bayern nach Essen gezogen war, eine kleine Hausbrauerei. Ende der 1880er näherte sich Zollverein der jährlichen Fördermenge von einer Million Tonnen Kohle. Und Jacob Stauder, der inzwischen die Geschicke des Familienbetriebs übernommen hatte, verlagerte das Unternehmen nach Altenessen und ließ es 1888 unter seinem Namen in das Königlich Preußische Firmenregister eintragen. Deshalb trägt die Brauerei bis heute den Namen Jacob Stauder.

