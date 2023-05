Dokumentarfilm zeigt Sehnsüchte der Menschen im Ruhrgebiet

Essen-Kettwig. Regisseurin Lisa Lyskava hat Menschen der Ruhrregion nach ihren Sehnsüchten befragt. Ihr Film wird im Kunstraum Xilin in Essen-Kettwig gezeigt.

„Kaum eine Region ist so bunt wie das Ruhrgebiet: Unterschiedliche Nationen, Charaktere, Weltanschauungen kommen hier zusammen“, sagt die in Bochum und New York lebende Künstlerin und Regisseurin Lisa Lyskava. Das Ruhrgebiet ist in vielerlei Hinsicht keine Einheit, trotzdem pflegen und leben die Menschen auf ihre Art Zusammengehörigkeit.

Der Dokumentarfilm „Standort Sehnsucht“ geht in der Veranstaltungsreihe „Dialog“ des Vereins Kreative Klasse auf diese Besonderheiten ein. Lisa Lyskava hat mehr als 30 Menschen der Ruhrregion befragt und stellt die Vielzahl ihrer Antworten in einem 90-minütigen Zeitdokument am Donnerstag, 19. Mai, ab 19 Uhr im Kunstraum Xilin (Landsberger Straße 2b) vor.

Unter den Befragten: Schichtführer und Sexualbegleiterin

Der Film erzählt, wie Biografie, Sozialisation und kultureller Hintergrund die individuellen Sehnsuchtsbilder beeinflussen. Es äußern sich unterschiedlichste Menschen der Ruhrregion zu ihrem Leben und zum Thema „Sehnsucht“. Der Schichtführer einer Härterei zum Beispiel, eine Verkäuferin des Straßenmagazins „bodo“, ein afrikanischer Kunstmaler, eine Sexualbegleiterin, jugendliche Streetartisten, der Direktor eines Unternehmens aus der Finanzwirtschaft, ein 89-jähriger Musiklehrer, eine Krankenschwester, ein Luftbild-Archäologe aus China, ein Asylbewerber aus dem Iran. Nach dem Film gibt es ein Gespräch mit Lisa Lyskava.

Ausstellung der Kreativen Klasse Ruhr im Kunstraum Xilin

Außerdem sind in der laufenden Ausstellung im Kunstraum Xilin Malereien, Fotografien, Zeichnungen und Collagen von Mitgliedern der Kreativen Klasse zu sehen. Am Freitag, 2. Juni, geht es um 19 Uhr um Schöpfungsgedanken von Frauen und Männern, die Steffen Hunder und Wolfgang Weber unter dem Motto „Der Geist weht, wohin er will“ im „Dialog“ vorstellen. (PT)

