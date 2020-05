DJ Fishi und Banda Senderos geben Konzert im Autokino Essen

Nachdem die meisten Konzerte in diesem Jahr abgesagt wurden, soll im Autokino in Borbeck am Freitag, 15. Mai, etwas Abhilfe für konzerthungrige Musikfans geschaffen werden.

Essen. Bei einem ungewöhnlichen Konzert im Autokino Borbeck stehen am Freitag, 15. Mai, DJ Fishi, die Banda Senderos und weitere Künstler auf der Bühne.

Zwar sind kleinere Konzerte unter freiem Himmel ab kommenden Montag in NRW wieder erlaubt: Beim Konzert von „Fishi and Friends“ am Freitag, 15. Mai, sitzen die Besucher dennoch sicher in ihren Autos. Zu Gunsten des Vereins Förderturm, der sich um sozial benachteiligte Kinder aus Essen kümmert, geben DJ Fishi, die Banda Senderos und weitere Künstler ein Konzert im Borbecker Autokino. Alle Erlöse des Abends sollen in die Förderturm-Vereinsarbeit fließen.

Veranstalter sind neben DJ Fishi auch Peter Plaß, einer der Gründer des Vereins, Gastronom Ted Terdisch, sowie der Messeveranstalter Peter Posavac. Die Einfahrt ins Autokino ist ab 16.30 Uhr möglich, das Konzert startet um 18.30 Uhr.

Plastik Funk, Sweat Shop und Mike van Duuren stehen auf der Bühne

Der umtriebige Klaus Fischer alias „DJ Fishi“ weiß viele Unterstützer auf der Bühne hinter sich: So treten neben der Banda Senderos, auch Plastik Funk, Sweat Shop feat. Alan Luna & Mike van Duuren, Philipp Claus & Mike Detay sowie Guru Amin Da Beat & Stan Sax auf.

Wer nicht live dabei ist, kann das Konzert im Livestream auf Facebook verfolgen. Im Autokino wird das Konzert auf drei LED-Wände übertragen. Der Sound dröhnt dabei durch die Boxen des Autoradios. „Nicht nur Gutes tun, sondern auch ein Signal der Lebensfreude zu setzen, das ist die Devise für den Abend“, heißt es in der Begründung der Veranstalter.

Bis zu 500 Autos mit jeweils zwei Personen dürfen am Konzert teilnehmen

Bis zu 500 Autos finden mit dem notwendigen Mindestabstand auf dem Gelände des Sulterkamp Platz. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen sind pro Auto nur zwei Personen erlaubt. Wer die Toiletten auf dem Gelände besuchen will, muss zudem einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Tickets für das ungewöhnliche Konzert sind ab 50 Euro (pro Auto) aufwärts und ab sofort hier erhältlich. Dort können Konzertbesucher auch Getränke- und Essenspakete buchen, die bei der Einfahrt ins Auto gereicht werden. (JeS)