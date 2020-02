Diskussion über die Zukunft der Krankenhaus-Kapelle

Im November 2018 stellten die Kliniken Essen Mitte (KEM) Pläne für eine Umgestaltung der Kapelle im Essener Huyssensstift vor: Die mit Hakenkreuz-Dekor gestaltete Decke aus den der NS-Zeit sollte entfernt, der Raum sollte freundlich gestaltet werden. Im Frühjahr 2019 sollten die Arbeiten beginnen.

Die Pläne riefen Kritiker auf den Plan, die das Interieur als denkmalwürdig erachteten. Ein Jahr später bestätigte das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland diese Einschätzung. In einem Gutachten heißt es, in der Kapelle fänden sich nicht nur Elemente, die die Handschrift der NS-nahen Deutschen Christen trügen: In anderen Gestaltungsfragen habe sich die kritische Bekennende Kirche durchgesetzt. Die Kapelle müsse als spannendes Zeitzeugnis von der Stadt in die Denkmalliste aufgenommen werden.

Die Decke mit dem Hakenkreuz-Dekor wurde von der Klinik indes im Mai 2019 „aus Brandschutzgründen“ abgenommen und eingelagert. Nun muss entschieden werden, ob die wieder angebracht wird.