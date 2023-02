Disko-Zoff in Essen: Türsteher (39) angegriffen und verletzt

Nach einem blutigen Angriff in der Essener „Musikpalette“ sucht die Polizei nach einem Mann, der in einem weißen Golf mit Düsseldorfer Kennzeichen flüchtete.

Nach einem blutigen Angriff auf einen Türsteher (39) der „Musikpalette“ in der Essener Innenstadt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wie Polizeisprecherin Sonja Kochem am Montagmorgen berichtete, hatte der 39-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Streit unter Gästen der Diskothek an der Kettwiger Straße schlichten wollen. Als er gemeinsam mit einem Kollegen einschritt, habe er plötzlich einen Schmerz gespürt.

Verletzungen am Hals und an der Schulter

Ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann soll ihm mit einem unbekannten Gegenstand Verletzungen am Hals und an der Schulter zugefügt haben. Glücklicherweise waren die Schnittwunden eher oberflächlicher Natur. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit vermutlich zwei Begleitern in einem weißen Golf mit Düsseldorfer Kennzeichen.

Der dunkel gekleidete Angreifer war etwa 1,90 Meter groß, trug einen dunklen Vollbart und einen Haarzopf mit einem sogenannten Undercut.

Zeugen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können, sollten sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

