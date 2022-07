Discounter in Essen: Verkäuferin fasst Dieb auf Krücken

In Essen-Holsterhausen kam ein Dieb nicht weit. Er ging an Krücken und wurde von der Verkäuferin eines Discounters so lange festgehalten, bis die Polizei eintraf. (Symbolbild)

Essen. Ein Dieb auf Krücken wollte in Essen in einen Discounter einbrechen. Doch eine resolute Verkäuferin schnappte den gehbehinderten Tatverdächtigen.

Ein Dieb mit Krücken ist in einem Discounter in Essen-Holsterhausen auf frischer Tat erwischt und von einer resoluten Mitarbeiterin gestellt worden. Der 48 Jahre alte Tatverdächtige ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Essen festgenommen worden. Er sei bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten, so eine Polizeisprecherin.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch (13. Juli) gegen 13 Uhr in einem Discounter auf der Schederhofstraße. Zwei Diebe hatten es offenbar auf den Aufenthaltsraum abgesehen.

Die beiden Männer hätten versucht, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in den Aufenthaltsraum zu gelangen. Weil eine Mitarbeiterin (31) des Discounters sich im Nebenraum aufgehalten und auffällige Geräusche gehört hatte, habe sie nachgeschaut und die Diebe erblickt.

48 Jahre alter Täter ist polizeilich bekannt, seinem Komplizen gelang die Flucht

Die aufgeschreckten Männer entfernten sich vom Fenster, aber die Mitarbeiterin rannte durch die Filiale in Richtung Ausgang, wo das Einbrecher-Duo ihr in die Arme lief. Während der eine Tatverdächtige flüchten konnte, habe der zweite das Nachsehen gehabt.

Aufgrund einer Verletzung und der Gehhilfen sei er nicht in der Lage gewesen wegzulaufen. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen habe die 31-Jährige den Mann solange festhalten, bis die zu Hilfe gerufene Polizei eintraf.

Wenig erfolgreich war auch der Versuch des Tatverdächtigen, das mitgeführte einbruchstypische Werkzeug kurz vorher hinter einem Stein zu verstecken. Der 48-jährige Tatverdächtige soll noch am Donnerstag (14. Juli) im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens sein Urteil erhalten.

