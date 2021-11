„Dirty Talk“: Essener (48) gründet erfolgreichen Sex-Podcast

Essen. Im Podcast von Mario Ricke aus Essen kommen Frauen zu Wort, die sich vor der Webcam ausziehen. Wie er damit Vorurteile abbauen will.

Über das Thema Sex mögen viele Menschen nicht sprechen – schon gar nicht öffentlich. Frauen, die sich beruflich vor der Webcam ausziehen, Sex-Streams machen oder sogar Amateurpornos drehen? Ein Tabuthema, immer noch. Mario Ricke (48) aus Holsterhausen will das ändern. In seinem Podcast „Dirty Talk“ – ein englischer Ausdruck für erotische Gespräche – kommen eben jene Frauen zu Wort, die ihr Geld als Amateurdarstellerinnen verdienen.

Eigentlich hatte Ricke mit der Erotik-Branche rein gar nichts am Hut. Er ist Prokurist der Essener Marketing-Agentur „Disome“, die ihren Kundinnen und Kunden dabei hilft, ihre digitale Sichtbarkeit zu erhöhen – unter anderem durch Podcasts. „Wie die Jungfrau zum Kinde“ sei er an den Podcast gekommen, sagt Ricke lachend, sich des ironischen Vergleichs offensichtlich bewusst.

Essener Sex-Podcast hat 750.000 Hörerinnen und Hörer pro Jahr

Alles begann mit einer Anfrage des Portals „My Dirty Hobby“ die ihn erreichte – einer Online-Plattform für pornografische Inhalte mit Schwerpunkt auf Amateurdarstellerinnen. Hier präsentieren sich Frauen unter anderem für Geld vor der Webcam und chatten mit Kunden, die pro Minute oder pro Chat-Nachricht zahlen.

„Ich dachte dann: Warum nicht mit den Darstellerinnen des Portals einen Podcast machen?“, erinnert sich Ricke. In monatlichem Abstand interviewt er zurzeit Webcam-Girls und Amateurdarstellerinnen, bald soll es wieder mehr Folgen geben. Das ach so schambehaftete Thema interessiert offenbar eine nicht geringe Anzahl von Menschen. „Wir haben 750.000 Hörerinnen und Hörer pro Jahr“, sagt Ricke. „Das ist in der Podcast-Welt nicht wenig.“ In der Erotik-Sparte der Streaming-Anbieter lande er regelmäßig unter den Top 3.

Webcam-Darstellerinnen kämpfen mit vielen Klischees

Mit seinen Interviewpartnerinnen spricht Ricke über delikate Themen. Es geht darum, was sie vor der Kamera schon alles gemacht haben, welche angenehmen und unangenehmen Erlebnisse sie mit Kunden hatten, ob sich ihre sexuellen Vorlieben beruflich und privat immer decken, welche Fantasien sie haben. Das anzusprechen, fällt dem Gastgeber des Podcasts nicht immer leicht. „Privat bin ich überhaupt kein plumper Typ und würde niemals solche Fragen stellen“, gibt Ricke zu.

Doch abseits aller expliziten Details geht bei dem Podcast noch um etwas anderes. Nämlich darum, Vorurteile abzubauen. „Bei vielen ploppen sofort die Klischees im Kopf auf. Sie werfen das in einen Topf mit Prostitution“, so Rickes Erfahrung. „Über die Frauen heißt es dann schnell: Die ist bestimmt nicht besonders gebildet, hatte eine schlimme Kindheit und sieht aus wie eine professionelle Pornodarstellerin.“

Essener: Die Frauen sind „ein Querschnitt der Gesellschaft“

Wo man den „Dirty Talk“ hören kann Den Podcast „Dirty Talk“ kann man bei gängigen Streaming-Anbietern, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts, hören. Er startet mit 16 Folgen, die auf der Erotikmesse „Venus“ im Jahr 2019 in Form von Kurzinterviews entstanden sind. Viele Interviews haben zwei Teile. Bei bestimmten Events und Anlässen gibt es außerdem Sonderfolgen.

Seine Erfahrung allerdings zeige etwas ganz anderes: „Das ist ein Querschnitt der Gesellschaft“, so der Podcast-Gastgeber. Tatsächlich seien viele der Frauen sehr gebildet, hätten zum Beispiel einen Universitätsabschluss gemacht, sich dann aber umorientiert. Privat lebten zudem manche der Webcam-Darstellerinnen konservativer als der Rest der Bevölkerung.

Längst gehe es auch nicht nur um Sex. „Für viele Kunden sind die Frauen auch Seelentröster“, weiß Ricke. „Bei ihnen können sie endlich mal über alles reden.“ Oftmals handele es sich dabei um Männer, die in ihrer Beziehung nicht offen über ihre Bedürfnisse sprächen. Anders sei das bei den Darstellerinnen: „Hier erlebe ich, dass die Frauen mit ihren Partnern ganz offen darüber sprechen, dass sie sich vor der Kamera manches holen, was ihnen zu Hause fehlt.“

