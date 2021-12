„Dinner for One“: Polizei Essen/Mülheim mit Silvester-Appell

Screenshot aus einem Video der Polizei Essen/Mülheim: Auch der Tiger ist in der Fortsetzung von „Dinner for One“ zu sehen.

Essen/Mülheim. „Don’t drink and drive“: In einer Dinner-for-One-Fortsetzung erfährt man, wie viel Butler James intus hatte. Der Clip stammt von der Polizei.

Die Polizei Essen/Mülheim appelliert im „Dinner for One“-Stil vor Silvester, das Fahrzeug stehen zu lassen, wenn mit Alkohol ins neue Jahr gefeiert wird. In einem knapp 3,5-Minuten-Video wird die Geschichte des legendären TV-Klassikers fortgesetzt (direkt zum Video).

Die Polizei hätte Hinweise auf eine Geburtstagsfeier einer Seniorin erhalten, bei der reichlich Alkohol geflossen sei, heißt es in der Videoankündigung der Behörde. Die Hausherrin feierte demnach zum achtundfünfzigsten Mal ihren ihren 90. Geburstag und nötigte bei der Party ihren Butler James zu exzessivem Konsum von Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein – so weit, so bekannt.

Polizei Essen/Mülheim: Butler bekommt kein Taxi-Geld

Dann weicht das von der Polizei betitelte „exklusive Ruhrpott-Video“ von der Originalfassung ab und es folgt die Fortsetzung des bekannten Sketchs. Die Hausherrin gab ihrem Butler offenbar kein Geld für ein Taxi und bot ihm auch keinen Schlafplatz an und so setzt sich James volltrunken ans Steuer eines Oldtimers und gerät in eine Polizeikontrolle. „So Herr Butler James, dann gucken wir mal, was für einen schönen Abend sie hatten“, sagt ein Beamter. „Wir hatten Hinweise, dass auch ein Tiger mitgefeiert haben soll.“

Ein Alkoholtest verrät im Video, wie viel Alkohol James nach der Feier im Blut hatte: Stolze fünf Promille sind es, woraufhin er von zwei Polizeibeamten mit zur Wache genommen wird, wo eine Blutprobe genommen werden soll. Ein Polizeibeamter zu dem Test: „Das bedeutet, sie haben fünf Promille, das ist grenzwertig – mindestens.“

Die Polizeibehörde teilt zu dem Video mit: „Feiern Sie unter Berücksichtigung der Pandemie Silvester und trinken Sie, wonach es Ihnen durstet. Aber bitte lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen. Treffen Sie keine falsche Entscheidung, die einen negativen Einfluss auf Ihr gesamtes Leben haben könnte. Seien Sie keine Gefahr für sich und andere. Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten einen schönen Silvesterabend und guten Rutsch ins Jahr 2022.“ (jop)

Das ganze Video sehen Sie auf: https://essen.polizei.nrw/medien/silvester-appell-dont-drink-and-drive

