Digitaler Infotag am Mädchengymnasium Essen-Borbeck

Essen-Borbeck. Trotz erneut steigender Corona-Zahlen will sich das Mädchengymnasium Essen-Borbeck präsentieren – digital und vor Ort.

Das Mädchengymnasium Borbeck (MGB) stellt sich vor: Geplant ist ein digitaler Informationsabend am Mittwoch, 17. November, ab 19 Uhr und ein Tag der offenen Tür.

Essen-Borbeck – Moderne Mädchen – vielseitig stark! Dies ist das Leitbild, das das schulische Leben des Mädchengymnasiums Essen-Borbeck prägt. Was das Schulprogramm des MGB ausmacht und mit welchen Ideen und Konzepten die vielseitigen Stärken der Mädchen gefördert werden, stellt die Schule in den kommenden Wochen digital und persönlich vor. Ein digitaler Informationsabend per Videokonferenz macht den Anfang. Der Link zur Teilnahme finden Interessenten im Kalender auf der Homepage des MGB (https://mgbessen.de/kalender). Unterstufenkoordinatorin Antje Bock und Mittelstufenkoordinatorin Sylvia Danilieva werden die Besonderheiten des Gymnasiums präsentieren.

Zwei Termine beim Tag der offenen Tür am 4. Dezember

Eine persönliche Vorstellung der Schule und der pädagogischen Arbeit erfolgt am Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Dezember. Um der Pandemie gerecht zu werden und das Geschehen ein wenig zu entzerren, können sich Eltern und ihre Töchter an einem der beiden Termine von 10 bis 12 Uhr oder von 12 bis 14 Uhr ein Bild vom MGB machen. Der Einlass erfolgt über den Eingang an der Drogandstraße am Lehrerparkplatz.

Alle Besucherinnen und Besucher müssen ihre 3G-Nachweise (Getestet, geimpft oder genesen) vorweisen können. Nach einer Begrüßung in der Aula erwarten die Mädchen und Eltern Führungen durch die Schule, kleine Mitmachaktionen und Schnupperunterricht.

