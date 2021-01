Digitale Mahnwache Essen: Die Alpträume der Kinder aus Moria

Post aus Moria: Zum Start der digitalen Mahnwache verliest Generalvikar Klaus Pfeffer (M.) den Brief einer verzweifelten Mutter, die seit anderthalb Jahren in dem griechischen Flüchtlingslager ausharrt - in einem Zelt, wie es als Kulisse auch in Essen steht. Hinten im Bild sind CSE-Geschäftsführer Andreas Bierod (l.) und Caritasdirektor Björn Enno Hermans.

Essen Mit "Post aus Moria" machen Essener auf das Schicksal der Flüchtlinge auf Lesbos aufmerksam: Viele Kinder plagten Alpträume und Suizidgedanken.

Mit einem originalgetreuen Flüchtlingszelt in der Essener Innenstadt haben Caritas Flüchtlingshilfe, die Initiative "Ein Herz für Moria" und ihre Mitstreiter am 12.12.2020 auf das Schicksal der Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos aufmerksam gemacht. Nun schreiben die Initiatoren ihren Appell an die Menschlichkeit mit einer digitalen Mahnwache fort: Sonntag für Sonntag um 5 nach 12 Uhr verlesen sie Briefe aus Moria. Start des Livestreams war am ersten Sonntag im Neuen Jahr.

Bei der Aktion Mitte Dezember hatten vor allem die Video-Schalten, in denen die Bewohner des Zeltdorfs von ihrer Situation erzählten, viele Essener berührt. So gingen allein bis Weihnachten 35.000 Euro Spenden ein. Das Geld werde man verwenden, um die ärgste Not zu lindern, erklärt Caritasdirektor Björn Enno Hermans. So sollen schon in der kommenden Woche Mützen, Schals und Handschuhe in Moria eintreffen. Außerdem sollen dringend benötigte Hygiene-Artikel besorgt werden. Man überlege auch, ob man Dusch-Container anschaffen könne. Da den Bewohnern derzeit kaum und nur kalte Duschen zur Verfügung stünden.

Trotz vieler Appelle sei nichts passiert, kritisiert der Caritasdirektor

Die Situation grundsätzlich zu ändern, sei Sache der Politik, betont Hermans. Trotz des "Weihnachts-Appells" von rund 250 Bundestagsabgeordnete, die auf die furchtbaren Zustände auf Lesbos aufmerksam machten, sei "politisch bisher nichts Sichtbares passiert".

Die Initiative um Caritas und "Ein Herz für Moria" hat klare Forderungen an die Politik: Die Bundesregierung solle 5000 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen und auf jene deutschen Städte verteilen, die sich freiwillig für eine Aufnahme gemeldet hätten. Alle Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die in Moria Flüchtlinge betreuen, müssten freien Zugang zu dem Lager haben. Vor allem aber müsse dieses schnellstmöglich aufgelöst werden, sagt Andreas Bierod, Geschäftsführer der CSE (Gesellschaft von Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen Essen). Man könne und wolle keine grundsätzlichen Asyl-Fragen klären, "aber die Leute dort müssen schnellstmöglich menschenwürdig untergebracht werden".

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, hätte man in normalen Zeiten, eine Mahnwache an einem belebten Ort organisiert, sagt Caritasdirektor Hermans. Weil das momentan nicht möglich ist, hat man das Flüchtlingszelt aus der Innenstadt nun im Garten des Caritas-Stift-Lambertus in Rellinghausen aufgebaut: Es dient als Kulisse für die digitale Mahnwache, die am Sonntag (3.1.) erstmals ausgestrahlt wurde: Klaus Pfeffer, Generalvikar im Bistum Essen, verlas den Brief einer verzweifelten Mutter, die bereits seit anderthalb Jahren auf Lesbos ausharrt.

Die Kinder schlafen unter nassen Decken in einem kalten Zelt

Sie habe eine fünfköpfige Familie, sei im achten Monat schwanger und suche eine gute Zukunft für ihre Kinder, schreibt die junge Frau. "Aber nun habe ich bereits vergessen, wie farbenfroh das Leben draußen sein kann." Die Vereinten Nationen seien für sie nur ein Slogan; denn während man weltweit Weihnachten gefeiert habe, habe sie um die Gesundheit ihrer Kinder gekämpft - "mit all meinen Ängsten und Sorgen".

Sie selbst leide unter Asthma und habe einen Bandscheibenvorfall, es bedrücke sie aber vor allem, dass es kaum Hilfe für die Kinder gebe. "Meine Tochter hat Anfälle. Ich war viele Male beim Arzt, bis er mir irgendwann unfreundlich sagte, ich solle die Anfälle filmen, damit er sichergehen kann." Mitten im Winter schlafe die Familie mit nassen Decken in einem kalten, feuchten Zelt. Sie frage sich, wie sie dort ihr Baby versorgen solle, das im Januar zur Welt kommen soll.

Ihre Lage gleicht für die Betroffenen einer Lotterie

Ihr Kampf um ein besseres Leben sei umso schwieriger, als sie die Sprache nicht beherrsche. Und so erlebt die Briefeschreiberin die Lage in Moria als Lotterie: Vielleicht gebe es für sie und ihre Kinder einen Platz in Europa, doch es sei unklar, was sie dafür tun könne. "Es ist ein politisches Spiel, das ein zweijähriges Kind nicht versteht, in welchem es aber gefangen ist."

Sie endet, dass es sie nicht stärke oder beruhige, ihre Sorgen zu formulieren: "Ich denke meine Worte bleiben auf diesem Papier und gehen ins Nichts." Doch Generalvikar Klaus Pfeffer, der den Brief verlesen hat, verspricht, dass ihre Worte nicht verhallen sollen: "Sie haben uns berührt und machen deutlich, was an den Grenzen Europas passiert." Die Menschen von Moria, denen man nun eine Stimme verleihe, stünden stellvertretend für viele andere Flüchtlinge weltweit: Es sei an der Politik, sich um sie zu kümmern.

Viele Kinder plagen Alpträume oder gar Suizidgedanken

„Wir haben bei der Aktion am 12.12.2020 den Menschen versprochen, zumindest dafür zu sorgen, dass ihr Schicksal nicht aus dem Blick gerät, und daran werden wir uns halten", ergänzt Caritasdirektor Hermans. Darum sollen auch in den kommenden Wochen weitere Briefe von Bewohnern des Flüchtlingslagers auf Lesbos verlesen werden (#postausmoria). Die elektronische Post kommt über NGOs von Lesbos nach Essen, wird hier von Gästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft vorgetragen und als Video-Live-Stream sonntags um 5 nach 12 Uhr über den Facebook-Account der Caritas Essen verbreitet.

Die Hilfsorganisationen vor Ort berichteten, dass es in dem Flüchtlingslager inzwischen viele Kinder mit Suizidgedanken gebe, sagt Hermans. Die Mutter, deren Brief nun verlesen wurde, formuliert das so: "Es ist normal, dass Kinder von ihren Träumen sprechen. Aber hier ist es das angsteinflößendste und furchtbarste, wenn man zuhört, was die Kinder träumen!"

So können Sie mit Spenden helfen:

Geldspenden zu Gunsten der Moria-Initiative nimmt die Caritas-Flüchtlingshilfe Essen entgegen. Bankverbindung / Iban: DE45 3606 0295 0000 1026 28 bei der Bank im Bistum. Verwendungszweck: Ein Herz für Moria