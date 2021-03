Ab Montag gibt es neue Baustellen in Essen.

Verkehr Diese neuen Baustellen starten nächste Woche in Essen

Essen. Für Autofahrer wird es kommende Woche in Essen an gleich mehreren Stellen eng. Die Stadt kündigt neue Baustellen an.

In der kommenden Woche müssen Autofahrer wieder mit neuen Verkehrseinschränkungen im Essener Stadtgebiet rechnen. Die Stadt kündigt mehrere neue Baustellen an.

So wird auf der Oberschlesienstraße im Bereich Steeler Straße bis Vollmerstraße in Huttrop von Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April, die rechte der beiden in Fahrtrichtung Frillendorf führenden Fahrspuren gesperrt. Grund sind Balkondemontagen.

Wegen der Einrichtung einer Baustellenein- und ausfahrt wird auf der Essener Straße im Bereich Graf-Beust-Allee bis Stoppenberger Straße in Stoppenberg von Dienstag, 30. März, bis Donnerstag, 1. April, eine der beiden in Fahrtrichtung Innenstadt führenden Fahrspuren gesperrt.

Richard-Wagner-Straße bis Montagmorgen gesperrt

Schließlich erneuern die Stadtwerke auf der Gladbecker Straße im Bereich Hövelstraße in Altenessen-Süd eine defekte Versorgungsleitung. Im Zuge dieser Arbeiten wird ab Montag, 29. März, bis zum 9. April die rechte der beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren gesperrt.

Noch bis Montagmorgen, 7 Uhr, ist die Richard-Wagner-Straße zwischen Rellinghauser Straße und Müller-Breslau-Straße in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Dort verlegt die Steag Fernwärmeleitungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den gesamten Bereich großräumig zu umfahren.