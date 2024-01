Diese neue Kita in Essen betreut Kinder ab vier Monaten

Essen-Stoppenberg In Essen hat eine Kita neue Kita eröffnet. In dem Gebäude werden nicht nur Kinder ab vier Monaten betreut.

Das Team der städtischen Kita Essener Straße in Stoppenberg ist mit Beginn des neuen Jahres von der alten Einrichtung, Essener Straße 127, in die neuen Räumlichkeiten an die Essener Straße 94, gezogen.

Einrichtung für mehrere Generationen in Essen

Die städtische Kita Essener Straße ist nun im neuen Haus für mehrere Generationen der GSE gGmbH untergebracht. Dort sind eine Pflegeeinrichtung, eine Tagespflege für Seniorinnen und Senioren sowie eine Kindertagesstätte unter einem Dach vereint. Das neue GSE-Haus bietet Platz für 80 stationäre Pflegeplätze, 14 Plätze in der Tagespflege und 58 Kita-Plätze. Die Kindertagesstätte mit drei Gruppen richtet sich an Familien aus dem Stadtteil, bietet aber auch Plätze für Kinder von GSE-Beschäftigten.

Die GSE gGmbH gibt es seit über 80 Jahren in Stoppenberg. In direkter Nachbarschaft zu dem Neubau befinden sich unter anderem die GSE-Verwaltung, die Zentralküche sowie verschiedene Einrichtungen des Unternehmens für soziale Dienstleistungen. Die Bauarbeiten für das viergeschossige Gebäude, das auf der Fläche eines alten Minigolf-Platzes errichtet wurde, hatten Anfang Juni 2020 begonnen. Eine offizielle Eröffnung ist noch in Planung. „Sehr gerne würden wir mit allen Einrichtungen feiern“, erklärte Stefan Diederichs, Geschäftsführer der GSE gGmbH bei der ersten Begehung nach dem Umzug.

Zahl der Kita-Plätze an Essener Straße fast verdoppelt

Die städtische Kita Essener Straße hat sich im neuen Gebäude fast verdoppelt. In der alten Einrichtung wurden 34 Kinder in zwei Gruppen betreut. Ab dem 2. Januar bietet die Kita Essener Straße Platz für 58 Kinder in drei Gruppen. Auch das Alter der betreuten Kinder hat sich verändert. „Wir betreuen in unserer neuen Einrichtung Kinder ab vier Monaten bis Schuleintritt, vorher ging das erst ab drei Jahren“, so Tamara Wintjes, stellvertretende Einrichtungsleiterin. Das jüngste Kind in der neuen Einrichtung ist aktuell neun Monate alt. Alle Kitaplätze sind bereits vergeben und im Januar und Februar starten jeweils zwölf Kinder in der neuen Kita.

Die Kita Essener Straße legt nach eigenen Angaben Wert auf inklusive Arbeit. Kinder aus verschiedenen Nationen, mit und ohne Behinderung, würden begleitet und die Schwerpunkte Bewegung und Sprache in den Alltag integriert, beispielsweise durch eine bewegungsanregende Raumgestaltung und Gebärdensprache. Die Kinder entscheiden im Rahmen eines Kinderparlaments bei Themen wie der Spielzeugbestellung mit.

