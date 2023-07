Diese Ladenlokale im Essener Südviertel haben neue Mieter

Mirko Strasdin bietet im Essener Südviertel Fitnesstraining mit speziellen Geräten an.

Südviertel. Im Essener Südviertel haben sich ein Personal Trainer und ein Versicherungsberater mit Gastro-Schwerpunkt niedergelassen. Das sind die Konzepte.

Im Südviertel sind zwei Ladenlokale neu bezogen. Das Immobilienunternehmen Hauscard Immobilien hat die Objekte an neue Mieter vermittelt. An der Rellinghauser Straße 218 ist die Generalagentur Baloise von Thorsten Schoof eingezogen. Seine Dienstleistungen richten sich in erster Linie an Inhaber oder Betreiber von Gastronomie- und Hotelbetrieben. Für sie entwickelt Schoof Konzepte mit Bedarfsermittlung, Exklusiv-Leistungen und Optimierung des Versicherungsschutzes.

Mit einem BWL-Studium als Basis und als Kaufmann für Systemgastronomie ist Schoof seit knapp 20 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Seit kurzer Zeit leitet er die Baloise-Generalagentur. Zuvor war er jahrelang mit seinen Versicherungsdienstleistungen in Holsterhausen ansässig. In der Generalagentur berät er neben Gastronomen, Hotellerie und Unternehmen auch Einzelpersonen oder Familien zu verschiedenen Themen, von Altersvorsorge bis Zusatzversicherungen.

Versicherungsberater Thorsten Schoof sitzt jetzt mit der der Generalagentur Baloise im Südviertel. Foto: Hauscard

EMS-Fitnessstudio will ganzheitlichen Ansatz verfolgen

Die Fitbox, ein EMS-Fitnessstudio, hat Mirko Strasdin als Franchisenehmer auf 160 Quadratmetern an der Gutenbergstraße 51 eröffnet. EMS steht für „Elektrische Muskelstimulation“: Während 20-minütiger Trainingseinheiten werden die Muskulatur beziehungsweise einzelne Muskelfasern gezielt angesteuert, um eine intensivere Muskelanspannung zu erreichen, als es beim „normalen“ Training möglich ist.

In seinem Studio will Strasdin einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Ernährung, Herz-Kreislauf- und Krafttraining sind zentrale Bestandteile seines Trainingskonzeptes. Von 2009 bis 2019 war der Personal-Trainer in verschiedenen Altersstufen Jugendtrainer beim ETB Schwarz-Weiß Essen und von 2019 bis 2022 Scout bei RWE für die U15 bzw. U17.

Das Südviertel hat er laut Hauscard Immobilien bei der Anmietung ganz bewusst ausgewählt, weil er hier den richtigen Mix von großen und kleinen Unternehmen sowie eine gute Bewohnerstruktur vorfinde, außerdem „ein gutes Potenzial für seine Zielgruppe; Menschen im Alter von 30 bis 50 Jahren“. Aber auch alle anderen seien willkommen. Mirko Strasdin und sein Team bieten eine kostenlose Beratung einschließlich Probetraining mit Geräten an.

