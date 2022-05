Diese Kneipen übertragen am Samstag den Rot-Weiss-Knaller

Fiebert dem Aufstieg von Rot-Weiss Essen entgegen: Thomas Paul, Inhaber der Stauder Klause in Altenessen, bietet Samstag eine Live-Übertragung an. Für jedes RWE-Tor erhält der Gast ein frisch gezapftes Stauder-Pils.

Essen. Das Stadion an der Hafenstraße in Essen ist ausverkauft. Gut, dass zahlreiche Kneipen das Rot-Weiss-Spiel live übertragen. Eine erste Auswahl.

Essen fiebert dem Aufstieg von Rot-Weiss entgegen – und die Gastronomen bereiten sich auf die Party des Jahres vor. Zahlreiche Kneipen, besonders die im Essener Norden, übertragen das Herzschlag-Finale am Samstag (14. Mai) um 14 Uhr live. Hier eine erste Auswahl.

Für jedes Rot-Weiss-Tor gibt’s in der Stauderklause Altenessen ein frisch gezapftes Stauder

Die Stauderklause in der Johanniskirchstraße 2 in Altenessen öffnet am Samstag um 10 Uhr ihre Pforten. Inhaber Thomas Paul rechnet mit einer vollen Bude, also 70 bis 80 Gästen, und mit einer langen Nacht. „Reservieren ist deshalb sinnvoll“, sagt der Wirt. Ein besonderer Clou: Bei jedem Tor von Rot-Weiss gibt der Wirt eine Lokalrunde: für jeden Gast ein 0,2-Glas Stauder. Nach dem Abpfiff geht’s weiter mit der Ballermann-Party. Thomas Pauls Tipp: 3:0 für Rot-Weiss gegen Ahlen und 2:1 für Preußen Münster gegen Köln.

Linda Emde, Wirtin des Filou auf der Altenessener Straße 418, rechnet am Samstag mit einem „Ausnahmezustand“. Schon beim Spiel am vergangenen Sonntag gegen Rödinghausen sei das Lokal rappelvoll gewesen. Los geht’s Samstag bereits um 9 Uhr. Für die Live-Übertragung stehen drei große Bildschirme bereit. Damit reichlich und ohne Unterbrechung Bier aus dem Zapfhahn fließen kann, sind dieses Mal fünf Leute im Dienst. „Das Filou wird in den Vereinsfarben geschmückt sein“, verrät die Wirtin. Linda Emdes Tipp: Rot-Weiss gewinnt 4:0, Preußen Münster 1:1.

Viktoria-Klause wirbt mit Bergbau-Nostalgie und vielen Bildschirmen

Die Viktoria-Klause in Katernberg hat in dieser Saison alle Rot-Weiss-Spiele übertragen. Wirt Daniel Frank weiß, dass sich etliche Stammgäste das Spiel am Samstag im Stadion an der Hafenstraße anschauen werden. Trotzdem rechnet er ab 10 Uhr wieder mit einem vollem Haus in der Viktoria-Klause. Die Sportsbar im Schatten der Welterbe-Zeche Zollverein wirbt mit Bergbau-Nostalgie und dem Motto: „Ehrlich wie das Ruhrgebiet“. Auch hier wird um Reservierung gebeten. Im Schankraum gibt’s eine große Leinwand und drei Fernseher, hinzu kommen zwei Großbildschirme im neugestalteten Biergarten. Daniel Frank („Mein Blut ist rot“) tippt 3:1 für den RWE und auf ein Unentschieden in Münster.

Weitere Gaststätten, die das Rot-Weiss-Spiel übertragen (Angaben ohne Gewähr) sind die „Elf Freunde Bar“, das Gatz und das „Früher oder später“ in Rüttenscheid, Carlo (Stadtwald), das Treppchen an der Alten Borbecker Straße (Bochold) und das Turmstübchen in Frintrop. Um den Durst der Fans zu löschen, gibt es zusätzlich 400 Kästen Stauder (0,5 Literflasche) im Hafenstübchen an der Hafenstraße.

Stauder fließt auch im mit 20.000 Zuschauern längst ausverkauften Stadion. Die Brauerei rechnet mit einem Pro-Kopf-Konsum von einem Liter.

Unser Überblick soll so vollständig sein wie möglich: Sie übertragen das Rot-Weiss-Spiel in Ihrer Gaststätte oder Lokalität? Dann schreiben Sie eine E-Mail an redaktion.essen-waz@funkemedien.de. Wir nehmen Sie gerne in unsere Liste auf.

