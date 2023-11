Diese Food-Trucks kommen zum Street-Food-Markt nach Essen

Essen-Stoppenberg Die Food-Lovers geben auf Zollverein eine Weihnachtsedition. An knapp 30 Foodtrucks können Besucher verschiedene Gerichte kaufen. Das gibt‘s zu essen.

Zweimal waren die Food Lovers dieses Jahr schon

mit ihren Foodtrucks auf Zollverein Der „Food Lovers Street Food"-Markt mit 30 kulinarischen Anbietern findet vom 13. bis 15. Oktober 2023 auf dem Zollverein-Gelände in Essen statt. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

, von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember, gibt es jetzt mit der Winteredition eine Zugabe: „Die Location ist einfach traumhaft“, schwärmt Max Sollmann, Geschäftsführer der veranstaltenden EGS-Eventagentur.

Viele Besucher und Besucherinnen des Food-Marktes würden einen ganzen Tag an der Zeche Zollverein verbringen, andere Angebote wie Museen und Ausstellungen wahrnehmen oder spazieren gehen. Die Verkehrsanbindung sei gut und es gebe kostenlose Parkplätze an der Gelsenkirchener Straße. Ideal seien dann 21 Grad, leicht bewölkt, nicht zu windig und kein Regen.

Food Lovers geben Winterausgabe auf Zollverein

Mindestens bei den Temperaturen muss Sollmann sich für die Winterausgabe der Veranstaltung wohl mit anderen Werten begnügen. Er hofft trotzdem, dass wieder rund 15.000 Besucher und Besucherinnen für eine Mahlzeit auf dem Food-Lovers-Gelände stoppen, wie auch zuletzt. Manche kämen mehrmals, weil sie eben zwischendurch einen Verdauungs-Spaziergang über das Welterbe-Gelände machen oder einem der Museen einen Besuch abstatten würden.

Fotos vom letzten Street-Food-Markt auf Zollverein Der „Food Lovers Street Food"-Markt mit 30 kulinarischen Anbietern findet vom 13. bis 15. Oktober 2023 auf dem Zollverein-Gelände in Essen statt. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

An den Foodtrucks seien dann die Klassiker beliebt: Burger und Pommes in allen Variationen – beispielsweise mit Käsestücken und Bratensauce (die Pommes). Dieses Mal sind die Betreiber der Foodtrucks dazu aufgerufen, auch weihnachtliche Gerichte und Glühwein anzubieten sowie adventlich zu schmücken. So soll es beispielsweise einen Burger mit Rotkohl und Bratapfel-Chutney geben. Vor einigen Jahren seien auch mal sehr ausgefallene Gerichte wie zum Beispiel ein peruanischer Fleischeintopf angeboten worden. „Ich vermisse den, aber es hat sich einfach nicht gelohnt“, sagt Sollmann und ergänzt, dass es allerdings beispielsweise mit „Taste of Licious“ noch immer ausgefallene Speisen gebe – in diesem Fall philippinische Küche, mit Fleisch und auch vegan. Zum ersten Mal ist zudem dieses Mal der Suppenkasper dabei und verkauft verschiedene Eintöpfe.

Gerichte beim Street-Food-Markt kosten zwischen 7 und 10 Euro

Die Preise für ein Gericht liegen bei den meisten Foodtrucks laut Sollmann zwischen 7 und 10 Euro pro Speise. Die Erfahrung zeige, dass Besucher und Besucherinnen fünf bis sechs Gerichte schaffen – inklusive Nachtisch. Viele würden mit Freunden kommen, dann könne man gut teilen, sowohl das Essen als auch das Schlangestehen. Grundsätzlich werde Wert gelegt auf eine hohe Qualität der Food-Kreationen sowie auf Regionalität und Nachhaltigkeit der Produkte. Das sei für die Mannschaft mitunter nicht einfach, Kühlhäuser und viel Geräumigkeit bieten die Mini-Restaurants auf vier Rädern in der Regel nicht. Der 37-Jährige Max Sollmann ist auf Zollverein selbst mit einem Foodtruck dabei. Vor einigen Jahren hatte er sich auch einmal als Restaurantbetreiber in Bochum versucht, das aber schnell wieder aufgegeben: „Ich will unterwegs sein.“

Auf Zollverein soll ein DJ für den entsprechenden Wochenendsound sorgen und das historische Ambiente abrunden. Um auch junge Gäste glücklich zu machen, wird am Samstag und Sonntag zudem Kinderschminken angeboten. Die Öffnungszeiten des Street Food Marktes: Freitag (1.12.): 17 bis 22 Uhr, Samstag (2.12.): 12 bis 22 Uhr, Sonntag (3.12.): 12 bis 19 Uhr. www.foodlovers-streetfood.de

Der Foodtruck „Köng Gustl“ ist auch bei der Winteredition des Street-Food-Markt in Essen dabei. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Street-Food-Markt auf Zollverein: Das gibt es zu essen

Black Heart BBQ : Barbeque

: Barbeque O Donnel : Likör

: Likör Chickeria 53: Fried Chicken

Fried Chicken Skovorodka : Russische Gerichte

: Russische Gerichte Loukou Loukou : Loukoumades (Teigbällchen aus einem speziellen Hefeteig mit Zimt zubereitet)

: Loukoumades (Teigbällchen aus einem speziellen Hefeteig mit Zimt zubereitet) König Gustl : Kokos-Makronen

: Kokos-Makronen Bohnenkartell : Kaffee

: Kaffee Der Burgermacher : Burger

: Burger Churros Brothers: Churros (längliche Krapfen, frittiert und mit Zucker bestreut)

Churros (längliche Krapfen, frittiert und mit Zucker bestreut) Frittenmanufaktur : Poutines (Pommes, Käsebruch und Bratensauce)

: Poutines (Pommes, Käsebruch und Bratensauce) Eastwood : Veggie-Food

: Veggie-Food Knödelfein : Knödel

: Knödel Taste of Licious: Philipinische Gerichte

Philipinische Gerichte Pierre siegens: Flammlachs

Flammlachs Crunchy Curry: Currywurst

Currywurst Suppenkasper : Eintöpfe

: Eintöpfe HOGA Food: Mexikanische Gerichte

Mexikanische Gerichte Rock n Roll: Sandwiches

Sandwiches Weltmanns : Crêpes

: Crêpes Korean Corndog: Corndogs (Würstchen, das von einer Maisteighülle umgeben ist, frittiert)

Corndogs (Würstchen, das von einer Maisteighülle umgeben ist, frittiert) Roastman‘s : Sandwiches

: Sandwiches Jerry‘s BBQ: Hot Dog

Hot Dog Aswep : Indische Gerichte

: Indische Gerichte Mr Crunchy: Sushi

Max Sollmann, Veranstalter und Erfinder des Street-Food-Markts „Food Lovers“ auf Zollverein. Foto: EGS Event UG

