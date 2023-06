Diese Benefiz-Aktionen für die Ukraine sind in Essen geplant

Essen-Rüttenscheid. Zugunsten der ukrainischen Kriegsopfer gibt es eine Benefiz-Ausstellung und ein Konzert im Rüttenscheider Katakomben-Theater. Das ist geplant.

Zu zwei Benefizaktionen für die Opfer des Ukraine-Krieges laden Ukrainerin Olga Ianushevych und Bürgermeister Rolf Fliß ins Katakomben-Theater im Girardethaus (Girardetstraße 8) ein. Der erzielte Betrag soll der humanitären Hilfsorganisation Cap Anamur zugute kommen, die in in Kriegs- und Krisengebieten tätig ist.

Eine Bildausstellung wird am Mittwoch, 7. Juni, um 18.30 Uhr im Beisein der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Shum eröffnet. Es werden Werke der ukrainischen Künstlerin Anna Movenko und der deutschen Künstlerin Nonna Bitter ausgestellt. Anna Movenko, Autorin des Kunstprojektes „Ich bin, ich werde sein!“, wurde am 20. September 1981 in Kiew geboren. Sie schloss 2006 ihr Studium an der Nationalen Akademie der Schönen Künste und Architektur mit einem Master in Architekturdesign ab.

Ausstellung im Rüttenscheider Katakombentheater: ukrainische und deutsche Künstlerin

Die Künstlerin kreiert großformatige Wandbilder, Gemälde, Leinwände und Illustrationen. Sie hat in der Vergangenheit mit dem Pinchuk Art Centre, Caparol, Samsung, Mars und der ProCredit Bank zusammengearbeitet. Nach dem ersten Beschuss am 24. Februar 2022 war sie gezwungen, die Ukraine mit ihren Kindern zu verlassen. Sie war vorübergehend in Österreich untergebracht. Jetzt ist sie in die Ukraine nach Kiew zurückgekehrt. Nonna Bitter wird die Bilder des Kunst-Projektes „Wir richten uns nach der Ukraine” präsentieren. Der Eintritt ist kostenlos. Der Erlös der verkauften Bilder geht an Cap Anamur.

Ein Benefizkonzert findet dann am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr statt. Die Künstlerinnen und Künstler verzichten auf ihre Gage. Auf der Bühnen stehen Jevgeni und Larissa Vitovsky, Oleg und Kateryna Malyk mit Amelie und Torsten Papke, Taisiia Herasymchuk und Jose Villalba, Nino Wijnbergen-Shatberashvili und Rezo Chkhikvishvili sowie die Band „The Good, the Bad und der Geiger“. Außerdem werden Teile der Theaterstücke „Goldzombies“ und „Odyssee“ gezeigt. Außerdem gibt es eine Tombola, bei der man beispielsweise ein Deutschlandticket für drei Monate, Gutscheine für Essener Restaurants oder für die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen gewinnen kann.

Konzertkarten gibt es für 30 Euro. Per E-Mail an katakomben-theater@web.de kann man sich anmelden und Tickets vorbestellen.

