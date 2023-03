Diese Baustellen im Essener Westen beeinflussen den Verkehr

Die Heißener Straße in Essen-Schönebeck ist wegen Arbeiten der Bahn für den Autoverkehr gesperrt.

Essener Westen. Die Sanierung der Otto-Brenner-Straße in Borbeck sowie Arbeiten an der Bahnstrecke bedeuten Sperrungen für den Autoverkehr. Ein Überblick.

Geduld und im besten Fall Ortskenntnis sind gefragt auf vielen Wegen durch den Essener Westen: Auf mehreren vielbefahrenen Routen gibt es Baustellen, die den Verkehr beeinträchtigen. Arbeiten an Straßen, Gleisen, Brücken und Versorgungsleitungen sowie Hochbauprojekte machen Sperrungen und Umleitungen nötig, teilweise für einen langen Zeitraum. Die Baustellen auf Hauptverkehrsstraßen im Überblick:

Sanierung der Otto-Brenner-Straße in Borbeck

Schon seit Monaten ist die Otto-Brenner-Straße in Borbeck und Bochold eine Baustelle: Die Fahrbahn wird zwischen Germaniastraße und Stolbergstraße saniert. Mitte März soll die Straße nach Angaben der Stadt Essen wieder freigegeben werden, dann soll der vierte und letzte Bauabschnitt beendet sein. Und dann wird sich auch die Einbahnstraßenregelung auf einem Teil der Otto-Brenner-Straße erübrigt haben und die Umleitungsempfehlung für die Gegenrichtung wird abmontiert.

Die Otto-Brenner-Straße in Essen-Borbeck wird schon seit mehreren Monaten saniert. Damit verbunden sind Sperrungen und Einbahnstraßen-Regelungen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Für die Erneuerungsmaßnahme werden nach Angaben der Stadt Essen etwa 1,3 Millionen Euro aus Fördermitteln der Landes Nordrhein-Westfalen für kommunalen Straßenbau und etwa 100.000 Euro aus Mitteln für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen investiert.

Bauarbeiten auf der Altendorfer Straße

Auf der Altendorfer Straße verlegt die Steag aktuell neue Fernwärmeleitungen, betroffen ist der Abschnitt zwischen Helenenstraße und Haskenstraße. Im Zuge der Arbeiten ist in diesem Bereich die rechte der beiden Fahrspuren in Borbeck gesperrt, voraussichtlich bis Ende März.

Baustellen in Frohnhausen

Auf der Münchener Straße zwischen Martin-Luther-Straße und Harkortstraße arbeiten die Stadtwerke Essen noch bis voraussichtlich Ende Mai an der Kanalisation. Die Fahrspur in Richtung Innenstadt ist deshalb gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel über die in Gegenrichtung führende Fahrspur geschleust. Zudem ist das Rechtsabbiegen von der Harkortstraße auf die Münchener Straße stadtauswärts nicht möglich.

Aufgrund einer Hochbaumaßnahme ist auf der Onckenstraße in Höhe Nöggerathstraße noch bis Ende des Jahres 2023 die rechte der in Richtung Altendorf führenden Fahrspuren gesperrt. Die Rechtsabbiegerspur wird in die mittlere Fahrspur integriert.

Bahn und Deichmann arbeiten in Schönebeck

Wegen der Arbeiten am Deichmann-Campus ist auf der Aktienstraße zwischen Frintroper Straße und Lautstraße eine Fahrspur in Richtung Mülheim gesperrt. Die Einschränkung soll voraussichtlich bis Ende Mai erhalten bleiben. Als gefährlich hatten Radfahrer die Situation anfangs empfunden, denn zunächst war für sie nicht ersichtlich, wie sie die Aktienstraße in Richtung Mülheim weiter befahren können – sie wurden einfach auf die gegenüberliegende Straßenseite verwiesen.

Ein Leser hatte das unserer Redaktion gemeldet – eine Nachfrage bei den verantwortlichen Stellen hat mittlerweile bewirkt, dass im Bereich der Baustelle ein Überholverbot gilt. Radfahrer dürfen den Baustellenbereich auch in Richtung Mülheim passieren, dabei dürfen sie zu ihrer Sicherheit nicht von Autos überholt werden.

Die Heißener Straße ist im Bereich der Bahnunterführung voll gesperrt. Das Amt für Straßen und Verkehr der Stadt Essen bestätigt, dass die Bahn dort an den Gleisen arbeitet. Die Sperrung soll bis Mitte April andauern, eine Umleitungsempfehlung ist eingerichtet worden. Betroffen ist von der Sperrung ist unter anderem der Verkehr von Schönebeck in Richtung Frohnhausen und Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim.

Bedingrade: Reparaturarbeiten der Stadtwerke

Die Stadtwerke Essen führen am Reuenberg zwischen Möllhoven und Barchemhöhe noch bis Ende März Reparaturarbeiten durch. Während dieser Zeit ist die Fahrspur Richtung Gerschede gesperrt. Der Verkehr wird per Beschilderung an der Baustelle vorbeigeführt.

Wunsch nach dauerhafter Ampelanlage in Dellwig

Die Brückenarbeiten der Deutschen Bahn an der Prosperstraße in Dellwig waren im vergangenen Jahr mit Sperrungen verbunden. Neun Millionen Euro hat die Bahn in das neue Bauwerk investiert. Die Strecke ist bereits wieder für den Güterverkehr freigegeben und auch der Autoverkehr fließt wieder, einige Restarbeiten laufen aber noch – für Asphaltarbeiten und die Verlegung der Bordsteine wird es ab Ende März noch einmal eine etwa vierwöchige Vollsperrung der Prosperstraße geben.

Aktuell wird der gesamte Einmündungsbereich Prosperstraße / Haus-Horl-Straße mit einer Baustellenampel geregelt. Im Stadtteil gibt es bereits die Forderung nach einer Ampelanlage als Dauerlösung über die Bauzeit hinaus. Davon erhofft sich unter anderem der Bürger- und Verkehrsverein Dellwig-Gerschede eine sicherere Querungsmöglichkeit für Fuß- und Radverkehr.

An der Dellwiger Straße im Bereich zwischen Ripshorster Straße und Schemmannsfeld führt die Emschergenossenschaft bis Ende März Kanalbauarbeiten durch. In diesem Zuge ist die Dellwiger Straße in dem Bereich komplett gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung über Dellwiger Straße / Unterstraße / Frintroper Straße ist ausgeschildert.

