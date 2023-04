Diebstahlserie in Essen: Die Gully-Gauner schlagen wieder zu

Auf solche Gullydeckel wie an der Grafenstraße in Essen-Werden haben es die Diebe abgesehen.

Essen. Nach einer kurzen Klaupause sind in Essen erneut Deckel von Straßenabläufen verschwunden. Der Polizei wurden am Mittwoch weitere Fälle bekannt.

Die mysteriöse Diebstahlserie reißt nicht ab: Die unbekannten Gully-Gauner, die seit Beginn des Jahres vor allem in Essen ihr Unwesen treiben, haben wieder zugeschlagen. In der Nacht zum Mittwoch erbeuteten sie weitere Kanaldeckel im Norden der Stadt.

Die ersten fünf Meldungen über fehlende Schachtabdeckungen in Altenessen, Steele, Kray und Stoppenberg trudelten am Morgen bei der Polizei ein, sagte deren Sprecherin Sonja Kochem. Nicht auszuschließen, dass im Laufe des Tages weitere dazukommen, hieß es da. Wohl wahr: Kurze Zeit später meldete die Stadt bereits 15 neue Fälle.

Stadt und Polizei müssen dem kriminellen Treiben bislang machtlos zusehen. Nach wie vor ist unklar, wer hinter den Diebstählen steckt. Auch wenn es vereinzelte Hinweise von Zeugen auf verdächtige Transporter gibt - eine heiße Spur haben die Ermittler nach eigenen Angaben nicht, obwohl die Täter auch schon tagsüber die etwa 40 Kilo schweren Eisenroste eingepackt haben sollen, nahezu 250 sind es inzwischen.

Es fehlt an allen Ecken und Enden

Nicht allein, dass die fehlenden Gullydeckel nur schwer zu ersetzen sind, weil es die alten Modelle kaum noch auf dem Markt gibt, wie es bei der Stadt heißt. Auch das notdürftige Absichern der Öffnungen im Asphalt bindet Mitarbeiter und Materialien, die dann wieder an anderer Stelle fehlen. Inzwischen werden selbst die rot-weißen Warnbaken knapp, die unter anderem an Schlaglöchern auf den Straßen aufgestellt werden müssen, bis die Schäden beseitigt sind.

In ihrer Not tritt die Stadt nun die Flucht nach vorne an: Es sollen flächendeckend diebstahlsichere Gullyabdeckungen eingebaut werden, um den Kriminellen einen wirksamen Riegel vorschieben zu können. Da ein solcher Austausch aber sehr aufwendig und vom hauseigenem Personal des Amts für Straßen und Verkehr zeitlich kaum zu stemmen ist, weil pro Tag maximal vier der neuen Deckel eingebaut werden könnten, will man nun auf Dienstleister setzen.

Einbau diebstahlsicherer Deckel beschleunigen

„Derzeit erfolgt eine verwaltungsinterne Prüfung einer Vergabe an ein externes Unternehmen, um den Einbau neuer Deckel zu beschleunigen“, sagt Betthaus. Die moderne Version der Gullyabdeckungen wird fest im Boden verankert. Das Rost ist nicht abnehmbar, sondern lässt sich über ein Scharnier öffnen und schließen. Was das Ganze kostet, ist noch nicht klar, auch weil niemand weiß, in welchem Umfang sich die Klau-Serie , die Anfang des Jahres begonnen hat, womöglich noch fortsetzen wird.

Insgesamt gibt es rund 53.000 Straßenabläufe in Essen. Eine Zahl, wie viele Deckel mit Scharnier verbaut und wie viele ungesichert sind, kann die Stadt nicht nennen.

Vor dem Hintergrund der fortgesetzten Deckel-Diebstähle mahnen Stadt und Polizei erneut zur erhöhten Vorsicht und appellieren an die Aufmerksamkeit: Wer einen offenen Rinneneinlauf entdeckt, sollte sich bei der Verkehrsleitstelle der Stadt Essen (Telefon: 0201/88-66766), bei den Stadtwerken Essen (0201/8511366) oder der Polizei Essen (0201/829-0) melden, so die Bitte. Unter der letztgenannten Rufnummer nehmen die Ermittler auch gerne Hinweise möglicher Zeugen entgegen, die Verdächtiges am Straßenrand beobachtet haben.

