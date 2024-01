Diebstahl mit Waffe: Männer im Essener Hauptbahnhof gestellt

Essen. Bundespolizisten nahmen zwei mutmaßliche Ladendiebe fest. Ein Essener (25) trug eine verbotene Waffe bei sich. Das hat Konsequenzen.

Die Bundespolizei hat im Essener Hauptbahnhof zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen. Einer der Männer hatte einen verbotenen Schlagring dabei.

Wie die Behörde berichtete, bestreiften Einsatzkräfte den Essener Hauptbahnhof, als sie auf eine Streiterei zwischen zwei Personen aufmerksam wurden. Kurz darauf kam ein Mitarbeiter eines im Bahnhof ansässigen Lebensmittelgeschäfts auf die Bundespolizisten zu und gab an, dass das Duo Ware aus der Lebensmittelfiliale entwendet habe. Die Polizisten durchsuchten die Männer. Sie entdeckten die Beute. Eine Quittung für die Ware konnten der Wuppertaler (46) und der Essener (25) nicht vorweisen.

Zudem trug der 25-Jährige eine Kette, an der sich ein Zwei-Finger-Schlagring befand. Dabei handelt sich um eine in der Regel aus Metall hergestellte und der Hand angepasste Nahkampfwaffe, die mit einem Durchgriff oder mehreren Öffnungen für die Finger versehen ist, so die Bundespolizei.

Die Beamten stellten den Schlagring sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein. Zudem wird sich der Essener wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

