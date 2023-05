Diebstahl bei „Action“ in Essen: Täter trägt Brille und Bart

Essen. Im „Action“-Markt in Essen-Altendorf ist eine Kundin bestohlen worden. Die Überwachungskamera im Laden schoss ein Bild des Tatverdächtigen.

Die Polizei sucht einen Mann, der im Verdacht steht, in einer „Action“-Filiale an der Haedenkampstraße in Essen-Altendorf eine Kundin bestohlen zu haben. Die Frau (62) hatte einen Textilbeutel, in dem auch ihre Geldbörse lag, an den Einkaufswagen gehängt. Als sie zahlen wollte, stellte sie fest, dass die Tasche weg war. Im Beutel war auch ihr Handy.

Bart, Mütze, Brille: So sieht der Tatverdächtige aus. Foto: Polizei Essen / Tatverdächtige

Im Beutel lag auch das Handy der Frau

Die Auswertungen der Videoüberwachungsbilder ergaben, dass der Beutel von einem Mann gestohlen worden sein muss, der jetzt per Foto gesucht wird. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Mütze, eine Brille und einen grauen Bart. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen, die zur Ergreifung des Täters führen: 0201 8290.

