Diebisches Paar stiehlt Goldkette aus Essener Juwelierladen

Essen. Nach dem Diebstahl einer teuren Goldkette in Essen-Frohnhausen sucht die Polizei nach einem jungen Mann und einer älteren Frau.

Ein diebisches Pärchen hat in einem Juweliergeschäft in Essen-Frohnhausen eine Goldkette erbeutet. Die Polizei sucht nach dem Duo.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, betraten ein junger Mann und eine ältere Frau am Mittwochmittag den Laden an der Frohnhauser Straße. Gemeinsam ließ man sich von dem Juwelier mehrere hochpreisige Schmuckstücke zeigen.

Unter einem Vorwand brachten die Unbekannten den 67-Jährigen dazu, sich kurz umzudrehen. Diesen Moment nutzten die beiden Diebe, um mit einer der Ketten das Geschäft zu verlassen und in unbekannte Richtung zu fliehen.

Der männliche Unbekannte ist etwa Anfang 20 und hat bei einer Größe von circa 1,65 Meter eine schlanke Statur. Er hatte Segelohren, eine große Nase und trug eine Jeans, ein beiges Oberteil und einen schwarzen Mundschutz. Seine Komplizin soll über 60 Jahre alt, sehr klein und dick gewesen sein. Sie trug ein Kopftuch.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Paar geben können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

