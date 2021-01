Diebinnen nehmen Senioren unbemerkt die Uhr vom Handgelenk

Eine teure Armbanduhr - hier ein Symbolbild zu Illustrationszwecken - wurde dem 83-jährigen Mann in Bredeney abgenommen.

Essen Zwei Diebinnen haben in Essen-Bredeney einem Rentner (83) eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk genommen - ohne, dass er es merkte

Zwei unbekannte Frauen haben einem Rentner (83) im Essener Stadtteil Bredeney seine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk gestohlen, ohne, dass er es merkte.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Sie sprachen den Mann an, als der in sein Auto steigen wollte. Sie verwickelten ihn in ein Gespräch, fragten freundlich nach dem Weg. Die Route sollte der Mann auf einen kleinen Zettel schreiben.

Polizei bittet um Hinweise

Dabei gingen die Diebinnen offenbar sehr geschickt vor - denn sie stahlen dem Mann eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk. Den Verlust bemerkte der Mann erst später. Die Frauen sind etwa 1,65 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Bekleidet waren sie in dunklen Mänteln. Sie sprachen Deutsch, offenbar mit arabischem Akzent.

Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der Nummer 0201/829-0 entgegen.