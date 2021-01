Diebin fragt Essener (80) nach der Zeit und flüchtet mit Uhr

Nach einem Trickdiebstahl in Essen-Bredeney sucht die Polizei nach einer Unbekannten.

Essen. Nach einem Diebstahl in Bredeney sucht die Polizei nach einer Unbekannten. Die Frau erbeutete eine teure Armbanduhr eines Rentners.

Eine Trickdiebin hat im Essener Stadtteil Bredeney eine teure Armbanduhr in der Wohnung eines 80-Jährigen erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Wie die Behörde am Montag berichtete, war der Rentner am 30. Dezember gegen 10.50 Uhr auf der Graf-Bernadotte-Straße/Ecke Am Ruhrstein unterwegs, als ihn eine etwa 1,65 Meter große und ungefähr 20 bis 25 Jahre alte Frau nach der Uhrzeit fragte. Außerdem bat die Unbekannte um eine Wegbeschreibung.

Der Senior half der Unbekannten in beiden Belangen weiter. Die Hilfsbereitschaft nutzte die mit spanischem Akzent sprechende Frau allerdings skrupellos aus. Überschwänglich schüttelte sie unter vorgespielter Dankbarkeit die Hände des Mannes, setzte sich in in ein helles Auto, vermutlich war es ein Golf, und fuhr davon.

Die Diebin war schnell über alle Berge

Erst als die Diebin bereits über alle Berge war, stellte

der ältere Herr fest, dass sie ihm unbemerkt die Armbanduhr vom Handgelenk

gestohlen hatte.

Die Flüchtige hat schwarzes Haar, eine schlanke Statur und trug einen

Mund-Nase-Schutz.

Hinweise zur mutmaßlichen Täterin und/oder einem möglichen Fluchtwagen nimmt die Polizei in Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.