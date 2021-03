Diebe stehlen Katalysatoren in Essen und werden erwischt

Essen. Zwei Männer machten sich in Holsterhausen unter einem Auto zu schaffen. Ein dritter stand wohl Schmiere. Das entging einem Anwohner nicht.

Nach dem Diebstahl von Autokatalysatoren hat die Essener Polizei drei mutmaßliche Diebe festnehmen können.

Ein Anwohner der Virchowstraße in Holsterhausen hatte die Verdächtigen in der Nacht zum Montag dabei beobachtet, wie Verdächtige im Schein einer Taschenlampe unter Auto hantierten. Ein weiterer Mann stand etwas abgesetzt vermutlich „Schmiere“. Der 44-Jährige alarmierte die Polizei und gab an, dass zwei der Unbekannten in Fahrzeuge stiegen und über die Pelmanstraße in Richtung Haumannplatz fuhren.

Streifenwagenbesatzungen unterbanden die Flucht

Ein Streifenwagen fuhr den flüchtigen Fahrzeugen entgegen und stoppte sie. Drei Personen stiegen aus und starteten zu Fuß einen weiteren Fluchtversuch. Allerdings ohne Erfolg, denn zeitgleich kam ein weiterer Streifenwagen hinzu. Die Beamten konnten das Trio festsetzen.

Bei der Durchsuchung der Männer und der Fahrzeuge fanden die Polizisten mehrere hundert Euro Bargeld, Mobiltelefone, Arbeitsgeräte und Werkzeuge, einen Teleskopschlagstock und zwei Katalysatoren sowie einen Wagenheber. Beide Fahrzeuge mitsamt der Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen die drei Männer wird nun wegen Verdachts des schweren Diebstahls an Kraftfahrzeugen ermittelt.