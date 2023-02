Diebe flüchten mit Handy - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Zwei junge Männer erbeuteten ein Smartphone in einem Geschäft an der Limbecker Straße in der Essener Innenstadt. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach zwei mutmaßlichen Handydieben. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Wer diese jungen Männer erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, haben zwei junge Männer am 24. November ein Smartphone in einem Elektronikgeschäft an der Limbecker Straße erbeutet. Gegen 15.30 Uhr betraten sie den Laden, um die Sicherung von der Ware abzureißen und mit ihrer Beute in unbekannte Richtung zu flüchten.

Wer das Duo oder einen der beiden Gesuchten erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

