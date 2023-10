Fotofahndung Dieb will geklaute Tablets verkaufen - Polizei Essen fahndet

Essen. Ein mutmaßlicher Dieb ist bei dem Versuch aufgeflogen, gestohlene Geräte in einem Handyshop zu verkaufen. Ein Fahndungsfoto zeigt den Mann.

Mit Fotos einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem mutmaßlichen Dieb. Der Gesuchte soll versucht haben, am 15. März in einem Handyshop an der Limbecker Straße gestohlene Computertablets zu verkaufen.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Er sprach einen Mitarbeiter an und legte acht Geräte auf den Tresen. Da aber auf allen Tablets Aufkleber angebracht waren, die Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer gaben, wurde der Verkäufer stutzig. Bevor ein möglicher Preis verhandelt werden konnte, flüchtete der Unbekannte aus dem Laden. Das Diebesgut ließ er zurück.

Wer den Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen