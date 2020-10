Dieb verletzt Polizisten und schlägt Verkäuferin in Essen

Essen. Nach einem Angriff eines Ladendiebs mussten ein Polizist und eine Mitarbeiterin des Geschäfts in einem Essener Krankenhaus behandelt werden.

Ein Ladendieb hat sich heftig gegen seine Festnahme in der Essener Stadtmitte gewehrt: Ein Polizist stürzte und verletzte sich. Einer Mitarbeiterin des Geschäfts auf Limbecker Straße der schlug der Mann ins Gesicht. Der Beamte und die 23-Jährige mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der polizeibekannte Täter sitzt nun in Untersuchungshaft, berichtete die Polizei am Montag.

Zusammen mit zwei Komplizen hatte der Mann am Freitag gegen 18.10 Uhr einen Ladendiebstahl begangen. Die mutmaßlichen Kriminellen steckten mehrere Kleidungsstücke in einen Koffer. Ein Ladendetektiv beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei.

Einer der mutmaßlichen Täter konnte sich losreißen

Als die Beamten der Polizeiwache Mitte eintrafen, konnten die drei Männer im ersten Obergeschoss des Geschäftes angetroffen werden. Alle drei Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen und sollten dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Auf dem Weg ins Erdgeschoss riss sich einer der Tatverdächtigen jedoch aus dem Griff eines Beamten, der dadurch stürzte und sich verletzte.

Der Angreifer ergriff die Flucht, rannte aus der Filiale und schlug dabei noch einer Mitarbeiterin ins Gesicht. Für die beiden Verletzten wurde ein Rettungswagen angefordert. Während die 23-jährige Mitarbeiterin nach einer ambulanten Behandlung vor Ort bleiben konnte, musste der Polizist für die weitere Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden, welches er aber inzwischen ebenfalls wieder verlassen konnte.

Die Flucht des Tatverdächtigen endete an der Ostfeldstraße/Frohnhauser Straße mit seiner erneuten Festnahme. Der polizeibekannte Mann, dessen genaue Personalien und Alter (20 oder 21 Jahre) noch nicht abschließend geklärt sind, wurde einem Haftrichter vorgeführt.

Den Newsletter aus Essen bekommen Sie hier.