Dieb mit 20 Dosen Nüssen im Essener Hauptbahnhof erwischt

Die Bundespolizei in Essen ermittelt gegen einen 33-Jährigen, der bereits 80 Mal aufgefallen ist.

Essen. Nach einem Diebstahl konnten Discounter-Mitarbeiter einen 33-Jährigen festhalten. Der Mann ist der Polizei bereits 80 Mal aufgefallen.

20 Dosen Erdnüsse hat ein 33-Jähriger aus einem Discounter im Essener Hauptbahnhof gestohlen. Doch der Dieb kam nicht weit. Mitarbeiter konnten ihn vor dem Laden festhalten.

Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, überprüften Beamte den Oberhausener kurz nach der Tat am Freitagmittag. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits in über 80 Fällen polizeibekannt war.

Da gegen ihn zudem ein Hausverbot für den Discounter bestand, wurde neben einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls auch eines wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.