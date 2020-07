Dieb klaut EC-Karte aus Altenheim - Polizei Essen fahndet

Essen. Ein Unbekannter hat eine EC-Karte in einem Altenheim in Steele erbeutet. Damit hob der Betrüger mehrfach Geld an diversen Automaten ab.

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Essen nach einem unbekannten mutmaßlichen Dieb und EC-Kartenbetrüger.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Der abgebildete Mann steht in Verdacht, in der Zeit vom 9. November 2018, 15 Uhr, bis zum 15. November 2018, 15.35 Uhr, aus einem Altenwohnheim am Laurentiusweg in Essen-Steele eine EC-Karte gestohlen zu haben, um damit an verschiedenen Geldautomaten Geld abzuheben, berichtete die Behörde am Donnerstag.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den abgebildeten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 33 zu melden.

