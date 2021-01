Als er erwischt wurde, hat ein Ladendieb zwei Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes in Essen angehustet.

Kriminalität Dieb hustet Frauen in Essen an - Zeugen stoppen den Mann

Essen. Ein 46-Jähriger hustet zwei Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes an, als er beim Diebstahl erwischt wird. Ordnungskräfte stoppen seine Flucht.

Ein erwischter Räuber hat in einem Drogeriemarkt in Essen-Steele zwei Mitarbeiterinnen (59/61) angehustet, die ihn erwischten. Seine Flucht konnten zwei Kräfte des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) stoppen. Der polizeibekannte 46-Jährige landete anschließend im Gewahrsam.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte der Mann beim Verlassen des Geschäfts am Montagmorgen den Alarm der Warensicherung ausgelöst. Als er von einer Mitarbeiterin angesprochen und in ein Büro gebeten wurde, ging er zunächst mit. Plötzlich drehte er sich aber um und wollte flüchten.

Als ihn die Frauen daran hindern wollten, riss er sich mit Gewalt los, zog seinen Mund-Nasen-Schutz herunter und hustete mehrfach absichtlich

in Richtung der beiden Zeuginnen. Seine anschließende Flucht konnten zwei KOD-Kräfte stoppen, die den 46-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.

