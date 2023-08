Dieb flüchtet ohne Beute - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. In der Hoffnung, Beute zu machen, griff sich ein Unbekannter in einem Ladenlokal in der Innenstadt eine Jacke. Dabei wurde der Mann gefilmt.

Nach einem versuchten Diebstahl in einem Ladenlokal an der Kettwiger Straße in der Essener Innenstadt fahndet die Polizei mit einem Foto einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Freitag berichtete, betrat der Unbekannte am 29. Mai gegen 18 Uhr das Geschäft und versuchte, sich über eine Tür Zugang zu Diensträumen zu verschaffen. Als das misslang, schob er einen Gegenstand vor die Tür, stellte sich darauf und griff darüber, um an eine Jacke zu kommen.

Weil sich in der darin aufbewahrten Geldbörse kein Bargeld befand, floh der Unbekannte ohne Beute. Das Kriminalkommissariat 34 der Essener Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und hofft auf Hinweise.

Wer den Gesuchten erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, sollte sich unter der zentralen Rufnummer der Behörde melden: 0201/829-0.

