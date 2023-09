Dieb entreißt Mann am Essener Hauptbahnhof die Sporttasche

Ein Raubversuch am Essener Hauptbahnhof ist am Sonntag Abend gescheitert.

Essen. Raubversuch auf dem Bahnsteig von Gleis 1 am Hauptbahnhof Essen: Der Täter will die Sporttasche eines Bahnfahrers stehlen. Der Versuch scheitert.

Zwischenfall am Essener Hauptbahnhof am Sonntag Abend: Am Bahnsteig von Gleis 1 ist einem 18-Jährigen eine Sporttasche gestohlen worden. Ein 25-Jähriger war an dem Mann vorbei gegangen und plötzlich die Tasche genommen haben, die neben seinem Besitzer auf dem Boden stand.

Der Dieb flüchtete in einen ICE

Der 18-Jährige wollte den Dieb stellen, doch der Täter (25) bewarf den 18-Jährigen mit einer Glasflasche. Dann flüchtete der Dieb in einen ICE, der zur Abfahrt bereit stand. Ein Zeuge stellte sich dem Dieb in den Weg, alarmierte die Bundespolizei. Der Dieb hat bei der Polizei bereits eine längere Akte und kam ins Gewahrsam. Jetzt folgt ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Dieb wird der Obdachlosen-Szene zugerechnet.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen