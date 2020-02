Die zwölfte Staffel von „Dein Song“ läuft bis zum 20 . März

Die zwölfte Staffel von „Dein Song“ hat insgesamt 16 Folgen, die am 12. Februar gestartet sind und bis zum 20. März auf dem Kinderkanal Kika laufen. Bis 5. März sind die Folgen jeweils mittwochs und donnerstags, 19.25 bis 19.50 Uhr, zu sehen, vom 9. bis 19. März dann jeweils montags bis donnerstags zur gleichen Uhrzeit.

Das Finale am Freitag, 20. März, läuft von 19.05 bis 21.45 Uhr live. Moderiert wird die Sendung von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich. Der „Songwirter des Jahres“ wird am Ende der Sendung durch eine Telefonabstimmung ermittelt. Der Gewinner erhält 5000 Euro, die zur weiteren Förderung seines Talents eingesetzt werden sollen. Alle Folgen sind auch in der Mediathek abrufbar.