Im November waren 29.647 Personen arbeitslos gemeldet, 677 weniger als im Vormonat (-2,2 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statistische Arbeitslosigkeit um 993 Personen abgenommen (-3,2 Prozent).

Würde man all diejenigen mitzählen, die in der Arbeitslosenstatistik nicht erfasst werden, weil sie in Weiterbildungen oder Ein-Euro-Jobs stecken bzw. wegen ihres Alters heraus fallen, dann sind in Essen aktuell 44.878 Menschen ohne Arbeit, also 15.231 mehr als in der offiziellen Statistik genannt. Die Arbeitslosenquote betrüge dann 14,3 Prozent und ist damit sowohl gegenüber Oktober 2019 als auch November 2018 gesunken. „Wir haben die Unterbeschäftigung nicht in die Höhe getrieben“, begegnet Agentur-Chefin Andrea Demler möglichen Vorwürfen der Statistiktrickserei.