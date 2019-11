Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die „Young People“ können gebucht werden

Das Konzert „Knockin’ on Heavens Door“ der „Young People“ findet am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Elisabeth an der Frohnhauser Straße 400 statt. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Am 15. März 2020 singen die 34 Chormitglieder ihr neues Programm auch im Gustav-Adolf-Haus, Steile Straße 60a, ebenfalls um 17 Uhr.

Von der Gründung 1974 bis 1998 leitete der Lehrer Werner Lettau den Chor. Rainer Stemmermann übernahm die Leitung. Er ist ausgebildeter Sänger und Keyborder mit Ensemble-, Band- und Bühnenerfahrung und konzipiert Konzertprogramme.

Der Verein „Young People“ kann auch für Feste, Feiern und Veranstaltungen gebucht werden. Kontakt: Ulrich Estermann, Vorsitzender: 406533, Homepage: http://www.youngpeople-essen.de.