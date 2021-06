Die Weiße Flotte Baldeney fährt auch wieder auf dem Kanal

Essen. Das Kanalschiff nimmt den Betrieb wieder auf. Fahrgäste müssen genesen, geimpft oder getestet sein. Sunset Cruises starten auf dem Baldeneysee

Seit Anfang Juni fährt die die Weiße Flotte Baldeney wieder auf Ruhr und auf dem Baldeneysee. Am Mittwoch, 16. Juni, nimmt die Reederei nun auch den Linienverkehr auf dem Rhein-Herne-Kanal auf. Da die Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche in Essen, Oberhausen, Bottrop und Gelsenkirchen stabil unter der 50er-Inzidenz liegen, fährt das Kanalschiff mittwochs und samstags zwischen Oberhausen Kaisergarten, der Marina am Centro Oberhausen, der Zweigertbrücke in Karnap und dem Nordsternpark in Gelsenkirchen. Laut Corona-Schutzverordnung dürfen Passagiere aber nur an Bord, wenn sie genesen, geimpft oder getestet sind.

Die erste Fünf-Schleusen-Fahrt startet bereits am Dienstag, 16. Juni

Bereits am Dienstag, 15. Juni, legt die Weiße Flotte zur Fünf-Schleusenfahrt am Baldeneysee ab. Leinen los heißt es um 10 Uhr am Anleger Hügel. Gegen 16.45 Uhr erreicht das Schiff den Nordsternpark, von wo es mit dem Bus zurück zum Baldeneysee geht.

Auf dem Freideck zu Live-Musik den Sonnenuntergang genießen

Dort starten nach dem großen Erfolg des vergangenen Sommers wieder die Sunset Cruises und zwar am 2. Juli, 9. Juli und 16. Juli. Fahrgäste genießen dann von 19 bis 22 Uhr auf dem Freideck zu Live-Musik den Sonnenuntergang. Weitere Informationen und Online-Tickets gibt es unter www.baldeneysee.com.

