Müllabfuhr Die Weihnachtsbäume werden in Essen ab 11. Januar abgeholt

Essen Für jeden Haushalt in Essen gibt es einen festen Abholtermin für die Weihnachtsbäume. Das ist dabei zu beachten.

Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) beginnen ab Montag, 11. Januar, mit der Abholung der Weihnachtsbäume. Für jeden Haushalt gibt es allerdings einen festen Abholtermin. Wer den verpasst, muss seinen Baum selbst entsorgen. In Essen fallen nach Schätzungen der EBE nach Weihnachten rund 90.000 Nadelbäume an. Sie gehen in die Biomasse-Verwertung (Kraftwerke).

Die diesjährige Sammlung läuft bis zum 22. Januar. Die jeweiligen Termine stehen im Online-Abfuhrkalender oder in der EBE-App „Wir räumen ab“.

Die EBE wird die Bäume schwerpunktmäßig nach Stadtteilen abfahren. Sie sollen nicht am Standplatz der Mülltonne abgelegt werden, sondern zum Termin wie Sperrmüll gut sichtbar an der Straße. "Bitte achten Sie aber darauf, weder Passanten noch den Verkehr zu behindern", mahnen die Entsorgungsbetriebe.

Die Bäume müssen abgeschmückt und dürfen nicht länger als zwei Meter sein. Der Stammdurchmesser soll höchstens zehn Zentimeter betragen.

Service nur für private Tannenbäume

Der kostenlose Service gilt nur für Tannenbäume aus privaten Haushalten. Bäume aus Kirchengemeinden, Vereinen, von sonstigen Einrichtungen oder Veranstaltungen müssen kostenpflichtig an den Recyclinghöfen- bzw. -stationen entsorgt werden.

Tannenbaum-Hotline hilft

Für alle Informationen rund um die Baumsammlung richten die Entsorgungsbetriebe im Januar 2021 wieder die Tannenbaum-Hotline ein: Zwischen dem 4. und 29. Januar ist diese von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar unter der Nummer 0201/854-2412.

Tannenbaum zu den Recyclinghöfen/-stationen

Wer nicht so lange warten will und seinen Baum früher entsorgen möchte oder den Termin verpasst hat, kann ihn auch kostenlos hier abgeben (jeweils in ein Meter langen Stücken):

-Recyclinghof Altenessen, Lierfeldstraße 49: Montag bis Freitag 7 – 19 Uhr, Samstag 7 – 15 Uhr

- Recyclinghof Werden, Laupendahler Landstraße 142-144: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 8 – 15 Uhr, Donnerstag 8 – 18 Uhr, einmal monatlich Samstag (20.01.2021) 8 – 14 Uhr

- Grünschnitt-Annahmestellen Schnabelstraße/Jahnstraße/Elisenstraße (ab 4.1.): Montag bis Freitag 8 – 15 Uhr, Samstag 7 – 14 Uhr

- Grünschnitt-Annahmestelle Pferdebahnstraße (ab 4.1.): Montag bis Freitag 8 – 15 Uhr